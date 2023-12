Da Arkadij Dvorkovitsj gikk til valg i 2018 som sjakkpresident var et av løftene at det ikke skal være mulig å bli sittende i mer enn to perioder.

Søndag endret det seg. Verdens sjakkforbund (Fide) fikk gjennomslag for et forslag som gjør at Dvorkovitsj kan sitte til evig tid, dersom han blir gjenvalgt i 2026.

– Det er spesielt absurd gitt at dette er det samme Putin gjorde som president i Russland, sier sjakkekspert og Russland-forsker Atle Grønn til VG.

Putin kunne ikke gjenvelges som president i 2008, men den nye presidenten Dimitrij Medvedev utnevnte Putin til statsminister, og han ble dermed fortsatt Russlands reelle leder. I 2012 var han tilbake som president, grunnloven ble endret og nå kan han i teorien bli sittende til 2036.

Dvorkovitsj var for øvrig landets visestatsminister i perioden 2012–2018 og sjef for fotball-VM i 2018.

OPPGITT: Sjakkekspert Atle Grønn kaller dette en «moralsk katastrofe» for sjakkverdenen. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Vi ser her bare nok et bevis for hvordan Dvorkovitsj representerer Kremls måte å drive politikk på og hvor udemokratisk det er, mener Grønn.

Sist gang det ikke var en russisk sjakkpresident var i 1994. Før Dvorkovitsj’ inntog hadde russeren Kirsan Iljumzjinov sittet i 23 strake år. Derfor lovet Dvorkovitsj at det ikke skulle være mulig å sitte mer enn to fireårsperioder da han overtok. Grønn sier det var et av Dvorkovitsj’ viktigste løfter.

– I vesten har vi hele tiden påpekt at han er Kremls og Moskvas mann, og at Russland dermed styrer sjakkforbundet til tross for krigen og en boikott-linje mot russisk idrett.

– Det er en moralsk katastrofe for sjakkverdenen – at vi er styrt av Kreml under krigen, sier Grønn.

– Det er typisk for de ikke-demokratiske regimene. Altså, de har regler, men hvis reglene ikke passer dem, så fjerner de dem.

PUTIN-VENN: Arkadij Dvorkovitsj (t.v.) var visestatsminister i seks år (2012–2018) og er nær Russland-president Vladimir Putin (t.h.) Foto: Alexei Nikolsky / AP / NTB

Forslaget fikk stor oppslutning på generalforsamlingen. 108 stemmer for, 27 imot.

Norge var et av landene som stemte imot forslaget.

– Norge stemte imot forslaget om å oppheve grensen på to perioder, som var styrets innstilling. Vi mener at en president ikke bør kunne sitte ubegrenset. Dette er svært uheldig, skriver sjakkpresident Anniken Vestby i en sms til VG.

Hun er også kritisk til at det er et «hemmelig valg» – altså at det ikke blir tilgjengelig hvem som stemte for og imot.

NRK omtalte saken mandag kveld og snakket med Jøran Aulin-Jansson, en av åtte visepresidenter i Fide.

– Forslaget var vedtatt med et overveldende flertall. Personlig syns jeg det burde vært en tidsavgrensning, men den kan kanskje økes til tre ganger fire år. Jeg er ellers enig med dem som mener at Arkadij Dvorkovitsj har gjort en veldig god jobb for Fide, sier Aulin-Jansson.

Sjakkekspert Torstein Bae hevder de som «kjøpte» det russiske valgløftet, kan fremstå litt naive nå.

– Men hvorfor får de så stort flertall?

– Det er nok en stor fordel å være i posisjon og ha dermed muligheten til å dele ut mesterskap, sier Bae og legger til:

– Så er det at mange land har en pragmatisk innstilling til dette, og kanskje mer enn det vi er vant til. De tenker Dvorkovitsj har gjort en god jobb og at han dermed fortsetter lenger.

Sjakkpresidenter gjennom historien Vis mer ↓ Arkadij Dvorkovitsj (2018–)

Kirsan Iljumzjinov (1995–2018)

Florencio Campomanes (1982–1995)

Fridrik Olafsson (1978–1982)

Machgielis Euwe (1970–1978)

Folke Rogard (1949–1970)

Alexander Rueb (1924–1949)

Levon Aronian er den eneste toppspilleren internasjonalt til å gå ut mot Fides avgjørelse.

– Dette er flaut, og det vil ødelegge Fide foran øynene til profesjonelle sjakkspillere, skriver Aronian på X.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Fide, uten hell.