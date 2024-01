– Det som vi ser nå, har sammenheng med programmet. De hadde lang trening tidlig i uken, en kort trening og renn tre dager. Det blir fem dager på rad. Det er derfor vi ser alt dette nå, sier Kjetil André Aamodt på Viaplay-sendingen.

Cyprien Sarrazin, som kjørte etter ledende Odermatt og før Kilde og ligger på 2. plass, er også kritisk:

– Det er tøft å ha en god følelse etter dette rennet. Det er blandede følelser etter Alexis (Pinterault) og «Aleks» i dag. Det er tredje rennet på rad – jeg synes det er for mye for oss fysisk. Det er for utfordrende. Spesielt i dag, sier Sarrazin til Viaplay etter Kildes fall.

– Han er den sterkeste fyren og gikk ut rett før mållinjen. Det er ikke bra og ikke normalt, fortsetter han.

Også den sveitsiske alpinstjernen Marco Odermatt, som gikk til topps på lørdagens utfor, var klar i talen om det tette programmet.

− Jeg håper vi aldri noensinne kjører tre renn på rad her igjen, snappet mikrofonene opp på Viaplays sending.

− Det er noe med de to treningene i forkant også. Du får virkelig kjørt deg. Lårene blir helt pakket med syre og man får det ikke ut av beinene. Det blir bare verre og verre utover uken, fulgte Aamodt opp etter å ha hørt Odermatts utsagn på lufta.

– Det er årets tøffeste løypa. Vi trenger ikke ha tre renn her. Sikkerheten og helsen til løperne må stå øverst. Jeg håper at vi ikke får se så mange fall igjen, sier Odermatt i et intervju med Viaplay.

Foto: Lise Åserud / NTB

I begynnelsen av vinteren ble en rekke renn avlyst – og noen av dem har blitt flyttet til andre steder nå etter nyttår. Torsdagens utfor i Wengen var erstatning for det avlyste Beaver Creek-rennet i starten på desember.

Kjetil André Aamodt sa – allerede før fallet – at Aleksander Aamodt Kilde virket sliten på slutten av Wengen-løypa lørdag.

– Det har vært en lang uke. Aleksander har vært syk, det er en krevende løype. De har kjørt fem dager på rad. Vi ser på slutten at han blir sliten. Og han satser. Han er en modig utøver. Han har alltid kjørt full gass. Så prøver han å redde seg inn, sier Aamodt i Viaplay-studio.

– Jeg er veldig glad for at han var ved bevissthet, men det er nok en ganske alvorlig skade.

Florian Schieder, Cameron Alexander og Stefan Babinsky falt alle etter Kilde. Det samme gjorde norske Markus Nordgård Fossland (25), som smalt i sikkerhetsnettet - men som kjørte ned løypa for egen maskin.

Den norske alpinsjefen Claus Ryste innrømmer at programmet har vært tøft. På spørsmål fra Viaplay om det har vært for heftig, svarer han:

– Det virker slik når så mange gjør så mye feil, så kanskje vi har gått over grensen. Dette er en idrett og en kultur som opp gjennom tidene har touchet grensene, men kanskje må vi unngå at ekstrarenn puttes inn i den måneden da det er størst belastning. I de aller tøffeste løypene – Wengen, Kitzbühel, Garmisch, Bormio.

– Det er et press for å ta igjen avlyste renn. Vi lever av å kjøre skirenn. Jeg vil ikke være kategorisk, men vi må en ordentlig prat på dette, sier Ryste.

– Jeg tror det blir et etterspill, sier Viaplay-kommentator Andreas Toft.

– Wengen er den lengste løypa – det tar mye energi og det er lange dager. Vi får ikke tid til å hvile, sier Dominik Paris til Viaplay.

– Det er ikke bra å ha to utforrenn samme sted.

Adrian Smiseth Sejersted er ikke enig med Marco Odermatt i at programmet har vært for tøft:

– Det er rart å høre. Jeg er superhappy med tre renn her. Vi er vant til syv runder på en treningsdag, riktig noe kortere.