Saudi-Arabia-trener Roberto Mancini gikk duknakket ut av stadion, mens Sør-Korea-sjef Jürgen Klinsmann kunne juble.

Kampen måtte avgjøres på straffespark. Son Heung-min tok Sør-Koreas første straffe og scoret. Lagets store helt ble keeper Hyeon-uh Jo, som reddet to skudd. Wolverhamptons Hwang Hee-chan satte inn straffen som betydde at kampen var avgjort.

Saudi-Arabia tok ledelsen 1–0 ved Abdullah Haji Radf rett før pause. Han spiller til daglig for Al Shabab Riyadh.

Sør-Korea kom sterkere utover i matchen, men det så lenge ut som Tottenham-kaptein Son Heung-min var på vei mot en rask retur til London. Først ni minutter på overtid utlignet Jo Gue-sung, som til daglig spiller for Midtjylland.

Ekstraomgangene endte uten scoring.

Saudi-Arabias «grønne falker» vant 2–1 over senere mester Argentina i VM for litt over ett år siden.

Sør-Korea har ikke vunnet Asia-mesterskapet siden 1960. Klinsmanns menn møter nå Australia fredag.