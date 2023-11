Sesongen avsluttes denne helgen i Abu Dhabi. Hauger hadde en god kvalifisering, som gjør at han startet som nummer fem lørdag og skal ha sjette startposisjon i hovedløpet søndag.

Hauger ble liggende på 5. plass mesteparten av løpet. Han prøvde gang på gang å komme seg forbi Isack Hadjar. Hauger lyktes til slutt på den siste runden.

Etter som både Hauger og Hadjar er en del av Red Bulls talentstall - og Hadjar får beholde denne plassen i 2024, mens Hauger ryker ut, var dette en prestisjeduell av de store.

– Han kjører sikksakk, klaget Hauger i teamradioen - rett før han passerte Hadjar.

Hauger skal kjøre for MP Motorsport i Formel 2 også i 2024. Aurskogs store sønn har vunnet to løp denne sesongen og fire totalt i sine to år i Formel 2. Norges Formel-profil er nå nummer ni i sammendraget.

Frederik Vesti vant en herlig duell med Enzo Fittipaldi om seieren. Det betyr at dansken fortsatt har en liten mulighet til å vinne mesterskapet. Dette var hans sjette seier i 2023. Sammenlagtlederen Théo Pourchaire hadde en fryktelig kvalifisering, men kjørte seg opp og ble nummer syv. Han ligger nå 16 poeng foran Vesti foran søndagens avslutningsløp, der vinneren får 25 poeng.