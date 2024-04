Det sier sjefen Mikel Arteta til TNT etter tirsdagens nedsabling av Chelsea.

– Det er alltid et spørsmål: Hvordan håndterer du den rollen som kaptein? Han har gjort det så naturlig og er elsket av alle, sier Arteta om nordmannen.

Den norske kapteinen leverte nok en oppvisning, la opp til to scoringer og for en måte han gjorde det på:

– Med all den kjærligheten han gir, er det nok for at alle har lyst til å følge ham, sier Arteta videre.

Ødegaard fikk mediefri etter kalasseieren, men det stoppet ikke VG fra å prøve i pressesonen likevel.

Han gliste godt da vi prøvde oss på norsk, men unnskyldte seg og sa at «det får bli neste gang».

Så gikk han inn i heisen som virket å ha destinasjon «Diamond Club».

DØRENE LUKKES: Ødegaard gliser godt i dialog med VG, men det endte fruktløst for avisens utsendte. Foto: Jens Friberg / VG

Arsenal har et forsprang i Premier League, selv om Liverpool og Manchester City har kamper til gode.

Ødegaard skapte åtte sjanser i åpent spill mot Chelsea – mer enn han noen gang har gjort før i Arsenal-drakt.

– Dette er blitt standarden han har satt, og det er ikke lett – spesielt med tanke på det presset han hadde etter han gikk til Real Madrid, sier Art de Roche. Han er journalist i the Athletic.

Og er hans prestasjoner for «The Gunners» nå så jevnt gode at han bør kjempe om å bli årets spiller i Premier League?

– Det bør han definitivt. Men det folk ser på er mål og målgivende, og det er ikke alle sjansene han skaper, som har gitt mål, sier Athletic-journalisten.

Mål ble det også, i helgen som var:

Nordmannen hylles på børsene her i England:

Årets assist! Det skriver Football London, som gir Ødegaard 9 av 10 på børsen.

Ingen andre i ligaen gjør det som han gjør før Havertz’ mål, skriver Goal.com. 9/10 på børsen der også.

The Standard gir nordmannen 9 av 10 og kaller ham en «magiker».

«Ødegaard var selve personifiseringen av klasse», mener Daily Mail.

The Sun: Maestroen Martin Ødegaard er kreativ og avgjørende. 9/10 der også.

– Han er blant ligaens aller beste, sa The Athletic-journalist David Ornstein på Sky Sports TV-sending nærmere midnatt lokal tid.

– Det er vanskelig å se hvor god han er om man ikke ser ham med egne øyne, sier de Roche.

Arsenals kjøp for snart tre sesonger siden ser jo i ettertiden ut som et ganske godt stykke fotballbusiness. Prislappen var på drøye 300 millioner kroner.

– Det virker nesten som et ran. Hadde du hatt en tidsmaskin, ville ikke mange trodd at han kunne bli så god som han er nå.