– Jeg foretrekker å ha Erling til min disposisjon i stedet for å ikke ha det. Holder det? Godt. Neste spørsmål, sier Guardiola til VG etter 4–0-seieren over Brighton torsdag kveld.

Haaland var ikke i kamptroppen for andre kamp på rad, etter at han gikk av banen mot Real Madrid med en mindre skade for en drøy uke siden.

Guardiola antyder at Haaland kan være tilbake allerede mot Nottingham Forest søndag.

– Han sa han føler seg bedre, men jeg vet ikke (om han rekker det).

Likevel viser tallene at City klarer seg vel så bra – om ikke bedre – uten Haaland denne sesongen:

VINNER MER: Andelen seiere er betydelig høyere uten Haaland denne sesongen: 85,7 prosent uten, og 69,2 prosent med. I tillegg scorer de mer og slipper inn mindre, men har færre avslutninger og store sjanser. Foto: www.sofascore.com

Grafikken er fra www.sofascore.com

Tallene forteller likevel ikke hele historien, mener Sam Lee i The Athletic.

– Hvis dette hadde vært Haalands første sesong, hadde vi kanskje lurt på hvor bra dette fungerer. Men vi vet det funker, de vant «The Treble» forrige sesong, sier han.

Han peker på at problemet til Manchester City i deler av sesongen har vært større enn Haaland, at det er andre deler av maskineriet som har manglet eller ikke fungert.

– En løsning kan være å ikke spille med Haaland i alle kamper. Gir det mening å bruke andre spillere i kamper der Haaland får få berøringer? Men når laget fungerer, fungerer som regel også Haaland, sier han.

Det sagt: Når maskineriet ikke fungerer, har de mer glede av en spiller som Julian Alvarez, mener Lee. Det gir mer stabilitet.

Belgiske Kevin De Bruyne tok imidlertid ansvar med denne perlen mot Brighton:

Haaland har gått glipp av to perioder for Manchester City denne sesongen, den lengste da han var ute med en såkalt stressfraktur i desember og januar.

Etter tilbakekomsten har han ikke produsert de utrolige tallene han har for vane foran mål, med 12 mål på 17 kamper (fem av målene kom i samme kamp mot Luton i FA-cupen).

Det har ført til tidvis voldsom kritikk, kanskje aller mest på grunn av hans omdiskuterte ferdigheter i banespillet.

Spesielt etter toppkampen mot Arsenal og Champions League-kvartfinalen mot Real Madrid var kritikken sterk.

– Guardiola bruker ham i de fleste kampene, også i kamper han har svært få berøringer. Og han holder forsvarerne opptatt. Problemet med det er at om han ikke scorer på de sjansene han får, som har vært tilfellet en del denne sesongen, bidrar han ikke så mye andre deler av spillet. Da kan det være bedre å spille med noen andre, som bidrar mer totalt sett, sier Sam Lee.

Manchester Citys 4–0-seier over Brighton betyr at de fortsatt er i rute til å vinne Premier League om de vinner alle sine gjenværende fem kamper: