Det får VG bekreftet av flere kilder med kjennskap til saken.

Det er advokat Pål Kleven i advokatfirmaet «Kleven & Kristensen» som har bistått de norske alpinistene helt siden høsten 2020.

Motparten har vært Norges Skiforbund.

Likevel velger altså forbundet nå å ta regningen. Den beløper seg til en drøy million kroner.

VG har ikke lyktes med å få en kommentar fra advokat Pål Kleven i forbindelse med denne saken.

Men konfrontert med VGs opplysninger, så bekrefter generalsekretær Arne Baumann at skiforbundet dekker det han karakteriserer som «deler av saksomkostningene».

– Skiforbundet har tatt et tydelig ansvar for at denne prosessen har tatt for lang tid og at den kunne vært bedre. Utøverne er det viktigste vi har. At de har brukt advokat for å fremme sitt syn, er åpenbart ikke en ønsket situasjon, verken for forbund eller utøvere. Derfor dekker vi deler av den advokatkostnaden utøverne har hatt, sier han.

Det var Baumann selv som fattet avgjørelsen om å ta advokatregningen til utøverne.

Det at skiforbundet nå åpner lommeboken skal være én av flere årsaker til at Aleksander Aamodt Kilde (31), som utøverrepresentant, tok en overraskende U-sving i forrige uke:

Foto: Evan Agostini / AP / NTB Aleksander Aamodt Kilde Alpinisten har fått gjennomslag for sitt ønske om at skiforbundet må betale alpinistenes advokat. Her er han sammen med forloveden Michaela Schiffrin.

Kilde annonserte at han likevel vil sitte i et utvalg som skal se på muligheten for å endre dagens landslagsavtale.

Utøverrepresentanten har tidligere uttalt at han har vært svært misfornøyd med forbundets håndtering av saken:

– Tilliten er satt kraftig på prøve, men jeg opplever likevel at det nå er ekte vilje til å finne løsninger, sa Kilde for fem dager siden.

Etter det VG erfarer, så er alpinistene nå svært fornøyd med utviklingen den siste tiden. For selv om ingenting er vedtatt ennå, så ser utøverne nå konturene av en reell vilje til endring i landslagsavtalen.

Avtalen regulerer blant annet noe av det som har vært stridens kjerne i en årrekke: Såkalte «bilderettigheter».

Det handler i korte trekk om hvor mye, og på hvilke tidspunkter skiforbundet kan benytte utøverne sine i reklamesammenheng. Samt hvilke begrensninger som legges på utøverne selv.

Aleksander Aamodt Kilde, Lucas Braathen og langrennsløper Johannes Høsflot Klæbo er bare noen av dem som har vært frustrert over sitt eget forbund.

Utvalget som Kilde nå har sagt ja til å bli en del av, hadde sitt første møte 4. april. Utvalget skal levere en innstilling til styret i Norges Skiforbund, som vedtar landslagsavtalen for kommende sesong.

– I utvalget skal det være takhøyde slik at alle kan snakke åpent om problemstillingene. Alt må på bordet slik at utvalget kan levere en best mulig innstilling til Skistyret, sa generalsekretær i skiforbundet, Arne Baumann, da utvalget ble satt ned på nyåret.

ADVOKAT: Pål Kleven har jobbet for de norske alpinistene siden høsten 2020. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Lovutvalget til Norges Skiforbund har allerede støttet de norske alpinistene i et viktig prinsipp i diskusjonene med sitt eget forbund de siste årene: Nemlig at det er utøverne selv som eier sine egne bilderettigheter. Altså ikke Norges Skiforbund.

Dette er konflikten: Vis mer ↓ Norske alpinstjerner har i flere år vært i konflikt med Norges Skiforbund (NSF) om markedsrettigheter og landslagsavtale.

Ifølge deres advokat Pål Kleven har utøverne følt seg ignorert og respektløst behandlet. Enkelte har ikke signert landslagsavtalen siden 2021.

Utøvernes advokat mener det er uaktuelt å signere noen landslagsavtale nå. Skiforbundets eget lovutvalg (LPU) har tidligere gitt støtte til utøverne.

Det har i lang tid vært diskusjoner og forhandlinger om hvem som eier utøvernes markedsrettigheter, nærmeste bestemt «image rights», eller på godt norsk bilderettigheter.

Bare to dager før sesongens første renn sjokkerte alpinist Lucas Braathen da han la opp i en alder av 23 år. Konflikten medvirket sterkt til dette.

I november 2023 fastslo lovutvalget til Norges idrettsforbund at «utøverne har eiendomsrett til eget navn, bilde og signatur».

Det betyr, mener flere jurister VG har vært i kontakt med, at utøverne og forbundet må ha en dialog som gir en mer balansert avtale enn i dag.

VG er ikke kjent med hvor mye penger Norges Skiforbund har brukt på Per Andreas Bjørgan, som har vært deres advokat i saken.

– Vi er fortsatt i en prosess med ny landslagsavtale og andre kostnader knyttet til denne saken må vi eventuelt komme tilbake til, sier Arne Baumann.

Skiforbundet gikk ti millioner kroner i underskudd i fjor.

VG avslørte nylig hvordan fem av seks grener gikk i minus dette året, og hvordan forbundet nå står i fare for å oppleve store likviditetsproblemer dersom det ikke signeres nye sponsorer, eller iverksettes sparetiltak.