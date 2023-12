– Jeg gruer meg. Det er klart, sier Valnes til VG, iført gul ledertrøye.

Den symboliserer at han leder Tour de Ski sammenlagt etter to etapper. 1. nyttårsdag er det 20 kilometer jaktstart i fristil, og Valnes starter bare 4 sekunder foran landsmann Harald Østberg Amundsen.

– Han er en bedre skøyter enn meg, selv om jeg ikke er helt elendig. Det er en liten nivåforskjell der. Det er muligheter, så jeg må bare få ut det beste av meg selv, sier Valnes til VG om det som venter med den gule ledertrøya.

Han avslører at han ikke har noen plan for tredje etappe av Tour de Ski. Det er bare å erkjenne at dette blir en hard dag, sier han.

Tour de Ski sammenlagt, herrer Vis mer ↓ Etter to etapper. 1. Erik Valnes, 25.14 2. Harald Østberg Amundsen, +4 sekunder 3. Ben Ogden, +28 sekunder 4. Perttu Hyvärinen, +38 sekunder 5. Lauri Vourinen, +53 sekunder — De øvrige norske: 8. Martin Løvstrøm Nyenget, + 1,24 minutt 16. Jan Thomas Jenssen, + 1,34 18. Pål Golberg, + 1,40 34. Henrik Dønnestad, + 2,40 37. Håvard Solåas Taugbøl, + 2,09 40. Didrik Tønseth, + 2,10 64. Matz William Jenssen, + 2,55 73. Ansgar Evensen, + 3,11

Men det var en finne som sjokkerte på den ti kilometer lange intervallstarten i Toblach, den andre etappen av Tour de Ski.

Perttu Hyvärinen (32) gikk til topps for aller første gang på dette nivået.

– En skikkelig nyttårsskrell, sier Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug om at finnen gikk av med seieren.

Hyvärinen har aldri tidligere vært på pallen i verdenscupsammenheng. Men 32 år gammel tok han sin aller første verdenscupseier.

Erik Valnes og Harald Østberg Amundsen var nærmest av de norske, og endte på henholdsvis annen- og tredjeplass.

For flere av de norske ble det imidlertid en skuffende dag. For til tross for to pallplasser, er dette første distanserenn i 2023 uten en nordmann på topp. Kun tre nordmenn var topp 15.

– Jeg hadde takket gledelig ja til to nordmenn i tet etter to dager. Veldig godt fornøyd med to på pallen, men jeg skulle gjerne hatt med flere der oppe, sier allroundtrener Eirik Myhr Nossum.

Didrik Tønseth, Pål Golberg, Henrik Dønnestad og Martin Løwstrøm Nyenget fikk alle en tung dag. Det røynet på, og det betyr at de taper mye terreng i sammenlagtkampen.

– Jeg håper det snur i morgen, hvis ikke må jeg ta en vurdering. Da får vi se hvor lurt det er å presse på videre, sier Tønseth til VG etter sin 35.-plass.

– Det er lenge siden jeg har følt meg så ille, sier Dønnestad til VG etter 34.-plass.

– Det norske folk blir nok bortskjemt med de resultatene vi har prestert så langt i år. Men all ære til Hyvärinen i dag, for fy flate han må ha gått fort, sier Jan Thomas Jenssen etter sin 17. plass.

Den svake norske laginnsatsen oppsummeres slik av Østberg Amundsen:

– Det er blandede følelser når vi skifter etter målgang. Noen følte de hadde tunge ski, men jeg personlig følte meg veldig bra. Både Pål og Didrik har slitt med sykdom gjennom jula. Det er nok en god blanding av de faktorene, sier han.