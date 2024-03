I en mail til VG bekrefter Max Bellman, PR-sjef for Amazon Prime i Norden, at strømmegiganten skal lage serien.

– Utover det har vi ingen flere kommentarer, men følg med videre for mer informasjon, avslutter Bellman mailen.

Amazon Prime har tidligere fulgt fotballklubber som Arsenal, Tottenham, og Manchester City i serien «All or Nothing».

NRK skriver at et TV-team skal følge brødrene i oppkjøringen til OL.

– Filmingen begynner nå i disse dager, og den viktigste grunnen til at vi har gått med på dette, er at vi får være med å sette rammene for innholdet, sier Henrik Ingebrigtsen til NRK.

Brødrene har tidligere deltatt i serien «Team Ingebrigtsen», som gikk på NRK fra 2016 til 2021.

Overfor NRK sier brødrene ingenting om når serien publiseres eller hvem som skal lage den.

Jakob Asserson Ingebrigtsen (23) skal i sommer forsøke å forsvare både OL-gullet og EM-gullet på 1500 meter - i tillegg til EM-gullet på 5000 meter.

Brødrene Henrik (33) og Filip (30) skal forsøke å kvalifisere seg til begge mesterskap.

Yngstebror Jakob og konen Elisabeth venter også sitt første barn i juni.