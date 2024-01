Det fortalte Besseberg under sin «frie forklaring» i Buskerud tingrett i formiddag.

Den tidligere idrettslederen har ikke snakket med media på nesten seks år. Han har heller ikke ønsket å forklare seg for politiet siden 2021.

Men like etter klokken 11.00 i dag, onsdag, så tok Besseberg omsider ordet.

– Ærede rett, jeg vil nå avgi min frie forklaring, innledet han.

Så fortalte 77-åringen om en litt dårligere hukommelse enn tidligere, et kompresjonsbrudd i ryggen, operasjon på begge øyne, samt sviktende hørsel.

I RETTEN: Anders Besseberg ønsker ikke å la seg avbilde i Buskerud tingrett. Bildet er fra OL i 2018. Foto: Terje Pedersen / NTB

Den tidligere IBU-presidenten står tiltalt for grov korrupsjon. Eksklusive jaktturer, dyre klokker og russiske prostituerte er blant det Økokrim mener at Besseberg tok imot over en periode på flere år.

– Jeg har ingen interesse for, eller kunnskap om, klokker, sa Besseberg.

Klokke i ekte gull

Deretter kom han inn på en konkret klokke av merke Omega, som han mottok av visepresident i IBU, Sergej Kusjtsjenko, i 2011. Det skjedde i forbindelse med Bessebergs 65-årsdag, hevder han.

– Det var ingenting ved denne klokken som ga inntrykk av å være en spesielt dyr klokke. Av klokkene som ble funnet hos meg, er denne den eneste av et merke jeg kjente til, sa Besseberg.

– Overraskelsen var stor da jeg så en tilsvarende klokke på flyplassen i Geneve. Prislappen var på rundt 130.000 kroner etter datidens kurs. Neste gang jeg møtte Kusjtsjenko, så spurte jeg om klokken jeg hadde fått var av ekte gull. «Ja, det er den», sa han. Da jeg sa at jeg ikke kunne ta imot, så sa han at det var for arbeidet jeg hadde lagt ned for utviklingen av skiskyting. Han avsluttet med å si at det var en gave fra ham personlig.

Så tok Besseberg selvkritikk:

– I ettertid ser jeg at jeg burde vært sterkere på å gi den tilbake. Jeg tar noe selvkritikk, men har aldri tenkt at jeg har gjort noe straffbart, sa han.

77-åringen sier at Økokrim beslagla 11 klokker fra gården hans i april 2018. Men bare tre av klokkene er med i den endelige tiltalen.

Han leste fra et håndskrevet dokument i sal 2 i tingretten i Hokksund formiddag.

– Ristet på hodet og gikk

I tiltalen er det også nevnt en hendelse i Moskva, der Økokrim mener Besseberg ble bestukket i form av en prostituert kvinne.

– Det var seint på kvelden etter en større middag. Jeg hadde drukket til middagen og sov da noen banket på døren. Der sto det en yngre, normalt kledd kvinne som jeg slapp inn på rommet fordi jeg trodde hun kom med informasjon om tidsplan for morgendagen. Det er helt vanlig med slike attachéer når jeg ikke snakker språket i det landet man er i, sier Besseberg.

Han fortalte han la seg igjen da kvinnen kom inn på rommet.

– Da jeg på engelsk spurte hvilken beskjed hun hadde til meg svarte hun på russisk. Da sa jeg på engelsk at jeg måtte sove, men husker at hun ristet på hodet og gikk.

Besseberg hevder at kvinnen var på rommet hans i to-tre minutter.

I RETTEN: Anders Besseberg ønsker ikke å la seg fotografere i Buskerud tingrett. Foto: Ane Hem / NTB

Ved frokosten dagen etter fikk han spørsmål fra en annen visepresident om en kvinne hadde banket på døren til Besseberg også, fortalte 77-åringen i retten i dag.

– Det er sikkert flere som har sett kvinner banke på og gå inn på rommet mitt, siden det var vanlig at attacheer var på rommet mitt. Flere personer har sikkert reagert på at det var en yngre kvinne som alltid fulgte to skritt bak meg, spiste middag og satt i bilen. De tenkte kanskje sitt. Men de tenkte ikke på at det var en attache som tolket for meg fordi jeg ikke snakket språket i det landet vi var i, sier Besseberg.

Jakttur

I tiltalen til Økokrim er det også nevnt flere jaktturer. Blant annet til russiske Tjumen i april 2013. Turene skal samlet ha hatt en verdi på over en halv million kroner.

Besseberg fortalte at man var på renn i russiske Khanty-Mansijsk da han skulle inspisere et skiskytteranlegg som var under oppføring i Tjumen.

– Stadion og løypene var helt i tråd med IBUs regelverk, men jeg mente vi burde diskutere logistikk og infrastruktur. Guvernøren sa han visste at jeg var jeger, og foreslo at han tok med sponsor- og arrangementsansvarlige ned til jaktområdene hans for å ta praten der. Vi var fem-seks personer som fløy ned et lite, flott helikopter, sier Besseberg.

– Det var mange store driftsbygninger der vi landet, ved siden av en innsjø. Den store bygningen hadde en romslig spisesal der vi spiste. Hver av oss fikk deretter hver vår laftet hytte. Jeg vet ikke om de fulgte stillingen til guvernøren eller om det var hans private eiendom. Jeg hadde hverken jaktklær eller gevær med, men fikk låne det. Jeg kan ikke se at jeg gjorde noe straffbart, fortalte Besseberg i sal 2 i Hokksund.

Leaset BMW

En leaset BMW X5 er også en del av Økokrims tiltale. Den disponerte Besseberg over en periode på mange år. Ifølge Økokrim har denne gitt en gevinst på 850.000 kroner og blitt betalt av rettighetsselskapet Infront.

To interne revisorer i IBU reagerte i 2012 på avtalen og hvordan regninger for Bessebergs bil ble sendt til IBU. De to fikk ikke gehør for kritikken internt i internasjonal skiskyting, fortalte Besseberg i retten.

Ifølge Besseberg signerte han på avtalene, men hadde ingenting med dem å gjøre. Han fortalte i retten at BMW krevde at ledende personer i IBU skulle kjøre BMW.

– Jeg har blitt pålagt å benytte bilene. Det blir som når Johannes Thingnes Bø må gå med merker fordi Norges skiskytter har inngått en avtale. Jeg hadde mine egne privatbiler som jeg tok alle kostnader på, uten refusjon. Kona mi, og datteren min, har aldri benyttet leasingbilene.

Tikhonov-klokke

77-åringen fra Vestfossen går gjennom det ene tiltalepunktet etter det andre, systematisk, i sin frie forklaring.

I 13-tiden kom han til påstanden om at han hadde tatt imot en klokke fra russeren Aleksander Tikhonov. De to var tilsynelatende fiender og slåss om makten i internasjonal skiskyting gjennom mange år.

Tikhonov har fire OL-gull i skiskyting. Han er også dømt for medvirkning til drapsforsøk, men fikk raskt amnesti i Russland.

I retten fortalte Besseberg om en middag i Holmenkollen, der han avviste et forslag fra Tikhonov om å innføre en ny premiering i skiskyting.

– Da trakk han opp en eske med en klokke som han ville gi meg. Jeg avslo bestemt at jeg kunne ta den imot. Han ble sint og forlot bordet og sa han skulle snakke med den norske skiskytterpresidenten. Kona mi og jeg satt igjen med en pokal, en klokke og regningen.

KONTROVERSIELL: Aleksander Tikhonov. Foto: Magnar Kirknes / VG

Besseberg sier at han så nærmere på klokka dagen etter.

– Jeg husker at jeg tok med klokka til minst to verdenscuprenn der jeg regnet med at han var. Men det var han ikke. Senere ble klokka liggende på våpenskapet mitt, uten at jeg noen gang har brukt den.

Besseberg hevder at Aleksander Tikhonov hadde irritert ham kraftig over flere år.

– Jeg har ikke akseptert den klokka eller andre bestikkelser fra Tikhonov, og kan ikke se at jeg kan straffes for hans hjelpeløse forsøk.