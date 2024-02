– Det er den mest skamfulle medaljeseremonien jeg har vært på. Sølv er i utgangspunktet bra, men jeg sitter med en ekstrem bismak, det skal jeg ærlig innrømme. En fortjent bismak, sier Sjåstad Christiansen.

Norge var gigantisk favoritt før herrestafetten i skiskytter-VM.

Derfor var det en liten sensasjon da Christiansen bommet hele seks ganger og fikk tre strafferunder på den siste og avgjørende skytingen.

Norge lå an til gull, men fikk til slutt sølv. Etterpå tok han på seg syndebukkstempelet med stolthet.

– Det går helt fint. Det er sjarmen med idrett – man skal hylles for gode prestasjoner, og være like ærlige med seg selv når det går dårlig. Må tåle å være syndebukk også når man er vant til å være helt, sier han.

Det gjorde ekstra vondt at det var svenskene som gikk øverst på pallen. 31-åringen fra Geilo har sendt en rekke stikk østover – sist da han sendte valentinsblomster til sin svenske rival med teksten «Ja, vi elsker».

Nå venter han represalier fra svensk hold.

– Jeg frykter at det ligger avføring under puten. Så ræva var det, sier han om sin siste skyting.

– Kanskje vi skal sende noen blomster i retur, foreslår Sebastian Samuelsson overfor Aftonbladet.

Men svenskene har tilsynelatende ikke så store planer om å strø salt i Christiansens sår utover det.

– Jeg lurer på hvem av karene som skulle gjort det! I så fall synes jeg synd på ham, sier gullvinner Martin Ponsiluoma om Christiansens avføringsforslag.

– Vetle skal få all kjærlighet. Vi lider med ham og forstår det er en tøff situasjon for ham. Det var kult for oss, men vanskelig for ham, sier «Sebbe» Samuelsson – som vitterlig har vært i norsk-svensk munnhuggeri tidligere:

Han kommer med standardfrasen «skiskyting er vanskelig», og at det er årsaken til at de ikke bruker anledningen til å fyre tilbake.

– Det snur kjapt. Det er lett å være «kaxig» nå, men det snur kjapt og da får man mye dritt tilbake. Man kan være «kaxig» når man taper, og når man vinner, bør man være en bra vinner.

Endelig fikk han høre «Du gamla, du fria» på en medaljeseremoni her i Nove Mesto.

– Jeg forsøkte å synge med, men jeg slet med teksten. Det var en langsommere versjon. Den spilles vel nok ikke ofte nok!

Svenskenes VM har vært langt fra fjorårets rekordmesterskap. Gullet på herrestafetten var bare deres tredje totalt i mesterskapet, og alle har kommet på stafett.

– Det betyr urolig mye, det har vært mye norsk i det siste, sier Ponsiluoma.

VM avsluttes med fellesstarter søndag. Herrene går klokken 16.30. Rennet sendes på TV 2 og kan følges i VG Live.