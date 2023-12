Norges sjakkprofil står med fire seirer og en remis etter den første av tre dagers spill.

I tirsdagens siste parti vant Carlsen lett over amerikaneren Timur Gareyev (35).

Han er utestengt fra turneringer i regi av det amerikanske sjakkforbundet etter flere påstander om seksuell trakassering ifølge chess.com - men kan fortsatt konkurrere i et VM, som blir arrangert av FIDE (det internasjonale sjakkforbundet). Han var sjanseløs mot nordmannen.

– Carlsen er i rute, fastslår Atle Grønn på NRK-sendingen.

Hans 4,5 av fem mulige poeng betyr at Carlsen er på gullkurs om han fortsetter slik i to dager til.

Ingen har høyere poengscore enn nordmannen. Fire spillere er likt med ham; Arjun Erigaisi, Ivan Cheparinov, Yu Yangyi og Vidit Santosh Gujrathi - altså ingen av de største kanonene, selv om Gujrathi er kvalifisert for kandidatturneringen i 2024.

– Spillet er så som så, men scoren er kjempebra. Jeg er selvfølgelig veldig fornøyd med det, sier Carlsen til NRK.

Magnus Carlsen i tirsdagens første parti - mot Nikita Petrov. Foto: Lennart Ootes

Tirsdag, onsdag og torsdag er det VM i hurtigsjakk. Det betyr at hver spiller har 15 minutter hver - pluss 10 sekunder per trekk. Lynsjakk-VM spilles fredag og lørdag.

For ett år siden ble Carlsen verdensmester både i lyn- og hurtigsjakk - mens han frivillig har gitt fra seg VM-tittelen i klassisk sjakk.

Her kan du spille gjennom partiene (ekstern lenke)

Parti 1: Magnus Carlsen-Nikita Petrov 1/2–1/2

– Magnus sliter ofte mot spillere som åpenbart er dårligere enn han selv og som det forventes at han skal vinne mot, sier NRK-ekspert Heidi Røneid på direkten. Petrov er nummer 333 i verden i klassisk sjakk.

Etter hvert fikk Carlsen en klar fordel på klokka, uten å klare å få noe overtak på brettet.

– Dette er i utgangspunktet en remis-stilling. Spørsmålet er om Magnus igjen klarer å kverne en motstander i senk, sier Torstein Bae på NRK-sendingen.

Carlsen prøvde og prøvde, men Petrov holdt hodet kaldt og forsvarte seg godt og de kunne ta hverandre i lankene etter 77 trekk.

Parti 2: Denis Khismatullin-Magnus Carlsen 0–1

Nummer 263 i verden gikk fryktløs til verks og hadde lenge en liten fordel.

– Magnus må igjen finne på noe lurt. Men han må ikke presse så mye at han blir for dristig, sier Torstein Bae i NRK-studio.

Men etter hvert kom russeren i akutt tidsnød - og feilet.

– Jeg har ikke helt funnet helt rytmen ennå, sier Carlsen til NRK.

– Det er noe jeg må tenke på til neste runde.

Magnus Carlsen ble ikledd en tradisjonell usbekisk klesdrakt da han kom til Samarkand. Foto: FIDE

Parti 3: Magnus Carlsen-Tigran Petrosjan 1–0

Magnus Carlsen kom to minutter for sent til partiet, men tok seg som vanlig tid til å rette på brikkene før han startet å spille.

Etter at det en stund var jevnt, begynte Carlsen å ta et solid tak på partiet etter trekk 20. Armeneren prøvde å kjempe mot - men Norges sjakkprofil gjorde ingen feil.

– Jeg får ingen info når spillet starter, men det er greit nok. Det er jeg som har ansvaret, sier Carlsen til NRK.

Parti 4: Parham Maghsoodloo-Magnus Carlsen 0–1

Carlsen hadde på forhånd 25–3-overtak i interne oppgjør mot den 23 år gamle iraneren. Han fikk tidlig et lite overtak, tross svarte brikker.

Etter hvert tenkte Maghsoodloo seg inn i akutt tidsnød. Carlsen hadde tilsynelatende full kontroll, men tråkket feil i det avgjørende øyeblikk og plutselig var det helt jevnt. Det ble et maratonparti, der iraneren etter hvert satte springeren på et dårlig felt.

Han utfordret med en regel om at det hadde vært 50 trekk uten at brikker er slått - men dommerne avviste raskt kravet.

– Jeg må innrømme at jeg trodde det var godt under 50 trekk. Det var helt fair av ham å kreve det, sier Carlsen til NRK.

– Utrolig unødvendig. Jeg står fullstendig til vinst. Jeg tenkte at jeg hadde et triks ... det var veldig irriterende. Så lå det an til remis, men så satte han springeren på et dårlig felt, sier Carlsen til NRK.

Parti 5: Magnus Carlsen-Timur Gareyev 1–0

Amerikaneren spilte aggressivt fra start, men etter hvert fikk Carlsen et lite overtak. Gareyev kom i akutt tidsnød - mens Carlsen spilte raskt og uten tvil.

Gareyevs eneste håp var en tabbe fra Carlsen. Den kom aldri. Dermed ble det dagens enkleste seier for verdenseneren.

– Han gjorde et rimelig forsøk, men etter hvert ble det rimelig bedagelig, sier Carlsen til NRK.

Aryan Tari fikk en knallåpning på VM med seier og to remis. I det fjerde partiet tapte han for selveste Fabiano Caruana. Så ble det seier i det siste partiet og dermed tre av fem mulige poeng.

Johan Sebastian Christiansen har to poeng, Benjamin Haldorsen 2,5. Elham Amar har 1,5 poeng.

Hans Niemann er nummer 143 etter første dag.

Samtidig har en smeltet sko blitt et stort samtaleemne på første dag av mesterskapet.

Spilleren som gikk skoen av seg, var indiske Guha Mitrabha. Hans mor forteller til NRK:

– Han spiller vanligvis med sportssko, men her må han bruke skinnsko. Jeg tok med ganske skinnsko fra India, og det var en feil med sålen, så de gikk i stykker. Men jeg dro tilbake til hotellet og hentet et nytt par. Så nå er alt okay.

Det er ti år siden NRK startet med sjakksendinger. Statskanalen sender romjulssjakk hver dag fra kl. 10.45.