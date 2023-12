– Det er veldig hyggelig at en av våre største vinterhelter velger et vinterbryllup på et sted som Røros. Det er en av det fineste vinterplassene vi har i Norge. Jeg tror det blir en bra match, innleder ordfører Veierud Busch (Ap) til VG.

Han er beæret over at Johaug har lagt bryllupet til Røros, men mener samtidig at det ikke er så rart siden hun kommer fra Dalsbygda, ikke langt unna.

Og det er der selve festen settes i gang. Johaug har selv fortalt at bryllupet er «nøye planlagt» og at det blir «fest på bygdevis».

Fredag samles gjestene på Dalsbygda, før hun søndag, på selveste nyttårsaften, smis i hymens lenker.

– Det er typisk for bygdebryllup å ha en feiring som går over flere dager, sier Busch.

STAS: Arbeiderpartiet-politiker Isak Veierud Busch har sittet i kommunestyret og formannskapet i Røros kommune siden 2015. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Vielsen skal skje i Røros kirke, eller nærmere bestemt «Bergstadens Ziir».

Det femte største kirkebygget i Norge med en sterk historie.

Ordfører Busch giftet seg i kirken for noen år siden, og han kan skrive under på at det var noe helt eget.

– Det var en ganske spesiell opplevelse. Den er stor og mektig, og jeg tror de kan glede seg, sier Busch.

Se bildene av Røros kirke i billedgalleriet:

1 / 3 I SENTRUM: Bergstadens Ziir er fra 1784, og et av Norges viktigste kulturminner. Kanskje kjenner du den igjen? Den var nemlig en del av NRKs julekalender «Jul i Blåfjell» fra 1999.





Derimot kan man ikke nødvendigvis håpe på store innblikk i selve vielsen. Den er privat og går bak lukkede dører.

Men når Johaug og Hoff går ut av kirken, vil de fremmøtte nok få se mer.

– Da er man midt i gaten, så da bør man ha gode muligheter til å få se det, sier Busch.

Selve bryllupsfesten foregår på Røros hotell.

Gjestelisten er profiltung.

Charlotte Kalla, Ingvild Flugstad Østberg og Marit Bjørgen var noen av langrennsstjernene som deltok i Johaugs utdrikningslag, og det er ventet at de tar turen til byen som er på Unescos verdensarvliste.

– Det blir kjempegøy! Spesielt siden jeg var med på utdrikningslaget og ble kjent med gjengen som står Therese nærmest. De er herlige jenter, sier Kalla til Expressen.

Selve bryllupet er lagt samme helg som Tour de Ski, og det får Kalla til å le.

– Jeg tipper at programmet er ganske tilrettelagt etter konkurransetidene, sier hun.

Det stemmer. Vielsen er lagt utenfor renntidene.

Kanskje ser vi Johaug i sporet etter giftermålet?

Ordfører Busch har merket at flere har begynt å snakke om bryllupet.

– Det er mange i lokalsamfunnet vårt som synes det er veldig stas. Det er en liten snakkis, og det er nok mange som håper å få et glimt av en og en annen personlighet i løpet av de neste dagene, sier han.

– Og det må vel være stas for Røros som by?

– Ja, det er klart. Jeg er glad for alle ting som setter Røros på kartet. Jeg synes dette er verdens fineste plass. Det er hyggelig at noen andre synes det også.

– Johaug sier det blir fest på bygdevis. Hvordan foregår det?

– En bygdefest i distriktet er hæla i taket og god stemning, sier han og ler.

Han legger til:

– Vi ønsker bryllupsparet all mulig lykke i ekteskapet.

VG har prøvd å nå Johaug gjennom manager Jørn Ernst, men har ikke lykkes med det.

16 dager før bryllupet fortalte Johaug til VG at hun er glad i vinter og har lyst å ha det «hjemme».

Brudekjolen er på plass i Dalsbygda, og Hoff skal gifte seg i bunad.

– Hvor mange kjoler skal du bruke?

– To. Det er nøye planlagt, sa Johaug.

En til vielsen og en til festen.