Slik spilles semifinalene i turneringen:

Liverpool – Fulham

Middlesbrough - Chelsea

En semifinale i ligacupen spilles over to kamper. Det første oppgjøret spilles i uke to i 2024, mens returoppgjøret spilles to uker senere.

I den siste kvartfinalen var det fullstendig overkjøring på Anfield.

Utenom da Jarrod Bowen reduserte én gang for gjestene på lekkert vis, var Liverpool fullstendig dominerende.

West Ham leverte en meget svak kamp.

Grafikk: www.sofascore.com

Dominik Szoboszlai, Curtis Jones (x2), Gody Gakpo og innbytter Mohamed Salah sørget for hele fem mål. Det er tangering av Liverpools største seier denne sesongen.

De vant også 5–1 mot franske Toulouse i Europa League.

Flere av målene til hjemmelaget var av høy kvalitet – men samtidig var det passivt forsvarsspill og mange stygge balltap.

Kampens prestasjon kom på slutten av kampen da Curtis Jones scoret sitt andre mål etter et soloraid gjennom hele West Ham-forsvaret.