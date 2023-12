Etter forfallene til Simen Hegstad Krüger og Johannes Høsflot Klæbo, trekkes Amundsen frem som en av de største favorittene til å vinne Tour de Ski. Kraftprøven på syv etapper starter med sprint 30. desember.

Suksessoppskriften forklarer Amundsen slik:

– Jeg har truffet med belastningen og fått gått skirenn jevnt. Det er det toppidrettsutøvere streber med: Å få kontinuitet. Jeg har vært heldig der.

– Heldig eller dyktig?

– Fasiten er at jeg har tatt smarte valg i min treningsplan, som jeg ser andre utøver ikke gjør. Jeg har tatt lure valg over tid med tanke på hvordan min kropp funker – slik at jeg har unngått de store smellene.

Asker-mannen fikk gjennombruddet vinteren 2020/21 med VM-bronse i Oberstdorf. 98-utgaven har vært den yngste på norsk herrelandslag siden han kom inn våren 2021. Nærmest har Erik Valnes og Klæbo (nå utenfor landslaget) – begge født i 1996 – på sprintlandslaget vært.

Dette er Harald Østberg Amundsen Vis mer ↓ Yrke: Langrennsløper Sivil status: Samboer med Hedda Follestad Thorhalsson. Født: 18. september 1998 (25 år) Fra: Asker Aktuell: Outsider til Tour de Ski. Meritter: To seirer i verdenscupen. Har VM-sølv og VM-bronse på 15 km fri. Ble vraket til OL 2022 Tvillingsøsteren Hedda Østberg Amundsen går for rekruttlandslaget

De norske herrelandslagene: Vis mer ↓ Distanse: Martin Løwstrøm Nyenget (Født i 1992), Sjur Røthe (1998), Simen Hegstad Krüger (1993), Didrik Tønseth (1991) og Harald Østberg Amundsen (1998) Sprint: Even Northug (1995), Erik Valnes (1996), Håvard Solås Taugbøl (1993), Pål Golberg (1990), Sindre Bjørnestad Skar (1992)

– Hva er de smarte valgene du tar?

– Alt bunner ned i hvordan du kjenner kroppen din. I langrenn trenes det ekstremt mye på alle nivåer. Jeg tror veldig mange ville hatt større nytte av å lytte mer til kroppen og ta tegnene til at man er sliten tidlig. Jeg ser hvert år at løpere går på treningssmeller, og for meg virker det veldig unødvendig.

– De valgene blir lettere når jeg kan kombinere med gode resultater, sier Amundsen.

Han mener ingen av Norges 50 beste langrennsløpere trener for lite.

– Jeg tror veldig mange har mye å gå på. Det er veldig fokus på at man skal tåle enormt mye trening og mengde. Jeg er mer på å dele opp perioder: Ha mer kvalitet når du trener – men heller korte ned tiden.

– Spesielt utover høsten, tror jeg det er viktig å trene mer kvalitet. Det koster og man må kutte mengden, men det er overraskende få som gjør det.

Han spår et lite «generasjonsskifte» i norsk langrenn om to-tre år, og trekker blant annet frem Iver Tildheim Andersen (23) og Jan Thomas Jenssen (27) som begge har vunnet verdenscuprenn.

Tour de Ski-programmet Vis mer ↓ 30. desember: Toblach, Italia 12:00: Sprint prolog fri, kvinner og menn 14:30: Sprint finaler fri, kvinner og menn 31. desember: Toblach, Italia 12:15: 10km klassisk, kvinner 15:00: 10km klassisk, menn 1. januar: Toblach, Italia 10:00: 25km jaktstart fri, menn 12:30: 25km jaktstart fri, kvinner 3. januar: Davos, Sveits 13:30: Sprint prolog fri, kvinner og menn 16:00: Sprint finaler fri, kvinner og menn 4. januar: Davos, Sveits 10:45: 20km jaktstart klassisk, kvinner 13:00: 20km jaktstart klassisk, menn 6. januar: Val di Fiemme, Italia 11:30: 15km fellesstart klassisk, kvinner 15:25: 15km fellesstart klassisk, menn 7. januar: «Monsterbakken opp», Italia 11:30: 10km fellesstart fri, kvinner 15:25: 10km fellesstart fri, menn Viaplay sender rennene. Du kan også følge dem på VGLive.

Siden gjennombruddet har skøytespesialisten løftet seg i klassisk og sprint – noe han beviste under sprinten i Trondheim før jul, da han ble nummer tre. Foran Tour de Ski er han syv poeng bak Klæbo i verdenscupen sammenlagt.

Men Amundsen har også opplevd nedturer – som å ikke bli tatt ut til OL 2022 og miste Tour de Ski i fjor.

Sist sesong virket det umulig for Amundsen å få gå favorittøvelsen 15 kilometer fri under VM i Planica, men etter tre seirer med kniven på strupen endte det i VM-sølv.

– Jeg blir jo stresset, jeg også. Mamma og pappa dro ned til Tour de Ski for de trodde de skulle heie på meg. Det er ikke så lett å ta ting med knusende ro når du ser lagkamerater gå inn til flere pallplasser ... Det krever mental styrke slik at du fokuserer på det du skal, og er best mulig forberedt når sjansen kommer.

Amundsen tror han er den eneste på distanselandslaget som bruker mental trener: Erik Bertrand Larssen.

– Jeg ønsker å bli bedre. Jeg synes det er kult å få hjelp fra en som kan pushe meg på områder hvor man ikke vet om man er god eller dårlig. Jeg bruker det for å bli ekstra godt forberedt og for å være skarp.