– Jeg ville ikke blitt overrasket om de leter etter en ny manager nå. Jeg sier ikke at det er den riktige avgjørelsen, sier Scholes til Optus Sport. 49-åringen har 11 Premier League-titler med klubben.

Erling Braut Haaland både bommet og scoret da Manchester City slo naboen 3–1 søndag. Manchester United har negativ målforskjell og står notert med 11 tap i ligaen.

Med 11 matcher igjen står Erik ten Hags Manchester United i fare for å slå sin tapsrekord på 12 nederlag i en Premier League-sesong med 38 kamper (2021–22 og 2013–14).

– Det er et Manchester United-lag som er langt fra gode nok til å konkurrere, og noe må endres, om det er rekruttering vet jeg ikke. Det vi ser er en million mil unna et lag som burde utfordre for ligaen, mener Scholes.

I Erik ten Hags første sesong ble Manchester United nummer tre i Premier League og vant ligacupen. I nederlenderens andre sesong har det gått tråere. Manchester United ble slått ut av Champions League før jul, og ligger på en 6. plass.

Scholes synes «litt synd» på manageren.

– Han har hatt så mange skader, sier United-legenden og trekker frem at det er lenge siden United har stilt med samme forsvarsfirer i to kamper på rad.

Paul Scholes Manchester United-ekspert med 11 ligatitler for klubben.

Sir Jim Ratcliffe og selskapet Ineos har kjøpt 27,7 prosent av klubben og skal styre det sportslige. Scholes tror Ratcliffes og hans team vil ha en endering.

– Nye eiere har uansett alltid en tendens til å bytte manager, poengterer han.

En annen tidligere Manchester United-stjerne, Michael Owen, er enig.

– Jeg tror de bør gjøre en endring, sier Owen (44), som i sin tid vant ni trofeer med Manchester United og Liverpool.

– Det er ikke bare managerens feil, men signeringene hans har vært ganske gjennomsnittlige, mener han.

– Manchester United har opplevd mye smerte. De kan sikkert tåle litt mer om de hadde hatt en retning, men jeg ser ikke hva den retningen er, legger Michael Owen til.

Totalt står Manchester United notert med 16 tap på 38 kamper denne sesongen. Klubben er fortsatt med i kampen om et trofé. Liverpool venter i FA-cupens kvartfinale 17. mars. Men først skal United møte Everton i Premier League kommende lørdag.