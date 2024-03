– Det var mer skuffelse enn glede rett etter målgang der, sier Skotheim kort tid etter VM-sølvet i syvkamp innendørs.

Han trodde tiden 2.33,32 på den avsluttende 1000-meteren skulle holde til gull, men han ble henvist til sølvplassen.

Og vi har sett lykkeligere sølvvinnere i et VM tidligere. Han beskriver det som både et gull tapt og et sølv vunnet.

– Det er blitt litt mye sølv på meg, sier 21-åringen – og viser til blant annet EM-sølvet innendørs i fjor.

Det sagt: Han forbedret fjorårets poengsum kraftig, og dét viser jo at det går rett vei. Han endte med 6407 poeng totalt i årets innendørs-VM.

Og det var ikke på den siste øvelsen det egentlig ble avgjort. Skotheim peker på stavsprang-øvelsen – der han hoppet 5,10 – kunne vært øvelsen han tok de nødvendige poengene for gull.

21-åringen presterte slik i helgens øvelser før 1000-meteren (plassering i parentes): Vis mer ↓ * 60 m: 7,06 (9) * Lengde: 7,75 (3) * Kule: 14,58 (5) * Høyde: 2,13 (2) * 60 m hekk: 8,05 (6) * Stav: 5,10 (2) (NTB)

Skotheim var 153 poeng bak sveitsiske Simon Ehammer før den syvende og siste delen av herrenes syvkamp, 1000 meter.

Dermed måtte nordmannen slå Ehammer med rundt 14 sekunder. Skotheim vant øvelsen klart, men Ehammer mønstret en sluttspurt som gjorde at han akkurat reddet gullet.

11 poeng skilte de to i sveitsisk favør etter syv øvelser. Johannes Erm fra Estland tok bronsen.

21-åringen Skotheim tok EM-sølv innendørs i fjor. Det var hans første seniormedalje i et internasjonalt mesterskap.

Syvkamp inneholder ikke kastøvelsene diskos og spyd, som Skotheim sier er en fordel for hans sjanser sammenlagt.

Etter lørdagens øvelser sa han at han rangerer innendørs-VM foran utendørs-EM i Roma denne sommeren, men naturlig nok bak OL – som går av stabelen i august.

Ingen nordmenn har tatt VM-gull innendørs siden Geir Moens gull på 200 meter i 1995. Det er også det eneste norske gullet innendørs noensinne.

PS! Markus Rooth lå på femteplass før siste øvelse, men trakk seg etter å ha fått en liten skade bak i låret på stavsprang-øvelsen.