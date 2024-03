Darwin Núñez ble den store helten for Liverpool da han headet inn 1–0 borte mot Nottingham Forest ni minutter på overtid.

Det mener Forest at aldri burde ha skjedd. To og et halvt minutt før scoringen stoppet Paul Tierney spillet for en hodeskade på Ibrahima Konaté. Liverpool-stopperen ble liggende et minutt før han kom seg på beina, og Tierney ga Liverpool ballen da spillet skulle settes i gang igjen.

Her mener Forest at det ble gjort feil.

FEILEN: Her får Liverpool ballen etter hodeskaden til Ibrahima Konaté. Det mener Forest var feil. Foto: Mike Egerton / Pa Photos / NTB

Mark Clattenburg var tidligere en profilert dommer i Premier League. Nå har han rollen som Nottinghams dommeranalytiker.

Og Clattenburg mener at ballen skulle ha blitt gitt tilbake til Nottingham da spillet ble stoppet.

– Det vi skal gjøre er å snakke med PGMOL, med mine kontakter som jeg har til PGMOL og Premier League, og vi vil diskutere hva som skjedde på banen i dag. Så vil vi se på handlingsforløpet i fremtiden, sier Clattenburg til Sky Sports.

– Reglene sier at laget som har ballen når dommeren stopper spillet skal få den tilbake da spillet starter opp igjen, fortsette Clattenburg.

Se kaoset etter kampslutt i videovinduet øverst!

Etter kampen var Nottinghams trener Nuno Espírito Santo tydelig opprørt over dommeravgjørelsen, men ville ikke kommentere den. I tillegg kunne eieren til Nottingham Forest bli sett inne på banen etter kampen, mens Steven Reid fikk rødt kort etter at dommeren hadde blåst av.

Liverpool-manager Jürgen Klopp mente at avgjørelsen var korrekt ettersom det samme hadde skjedd i første omgang, bare motsatt vei.

– Jeg vet ikke hvor mange pasninger vi måtte spille før vi scoret, men jeg forstår 100 prosent frustrasjonen fra Nottingham Forest. Men jeg vil si at det samme skjedde to ganger i første omgang, så det er konsekvent, sier Klopp til Sky Sports.

– Man kan si at vi kunne fått klarert ballen vekk, men fra det øyeblikket kan spillerne miste konsentrasjonen fordi de føler de har blitt urettferdig behandlet, avslutter Clattenburg.