Rapporten fra Norges Fotballforbund bygger på saker som er behandlet i krets, doms- og sanksjonsutvalget og disiplinærutvalget. Den har i tillegg tatt med saker som ble behandlet i NFFs varslingskanal.

Forbundet gjør et poeng av at det var en økning i antall lag fra 2022 til 2023. Det ga flere spilte kamper.

«Spørsmålet om antall registrerte hendelser er høyt eller lite, kan ikke vurderes uavhengig av det store volumet kamper og dueller. Samtidig kan man ikke bagatellisere og prosentregne seg bort fra det faktum at 287 voldsepisoder og 376 saker med trusler og hets i 2023-sesongen har vært alvorlige for alle involverte og for deres medspillere», skriver NFF.

163 av utvisningssakene kommer fra seniorklassene, 232 fra ungdomsfotballen og én fra barnefotballen. Alle gjerningspersoner i utvisningssakene med unntak av 15 var menn.

NFF har sortert de uønskede hendelsene i fire kategorier: vold, trusler, vold og trusler og hets og trakassering. Samtlige kategorier har hatt en økning i antall tilfeller fra 2022.

Vold er den vanligste uønskede hendelsen i rapporten med 259 tilfeller, mens det «bare» er 15 tilfeller av vold og trusler sammen.

«Sanksjonerbar vold er et spekter av atferd fra knyttneve i ansiktet til spytting, og årsakene er høyst sannsynlig sammensatte, som reelt mer vold enn i 2022 eller at flere dommere har lagt lista lavere for hva det reageres på», heter det i rapporten.

Hets og trakassering er den nest største kategorien med hele 80 uønskede hendelser i 2023.

NFF opplyser også at forbundsstyret i 2023 nedsatte et utvalg som arbeider med hele sakskomplekset fra forebygging til reaksjoner. En handlingsplan kommer i 2024.