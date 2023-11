Norges eldste spiller satte fart på Norge noen kilometer fra sitt eget hjem på Sola. Hun har jobbet knallhardt med å beholde tempoet.

– Det har kanskje overrasket meg også. Du vet jo aldri hvordan kroppen reagerer. Det er ikke gitt at farten skal være som den var for noen år siden nå. Men jeg har hatt veldig stort fokus på farten. Hvis den bare faller bare noen prosent så er det ganske mye for min del, sier hun til VG etter VM-starten.

– Jeg er egentlig ganske stolt over den jobben jeg har gjort etter å ha fått Noah, legger hun til.

1 / 8















Det har vært en drøm for Herrem å spille VM i hjemlige omgivelser på Vestlandet.

Med syv scoringer på de første 30 minuttene dro hun opp farten på en Norge som startet forsiktig. Hun var banens beste og spilte til 8 poeng på VG-børsen. Den kan du lese lenger ned i saken.

– Jeg føler at jeg er en av mine bedre «former», beskriver hun.

Til slutt vant Norge hele 43–11.

– Jeg tror ikke det er så mye å hente fra denne kampen i bakkant. Det kommer nye og større oppgaver. Grønland er for dårlig til å brukes som en pekepinn, sier TV3-ekspert Ole Erevik.

Grønlands helt fra VM-kvalifiseringen, Ivalu Bjerge, viste fine kvaliteter med mål i starten. Hun viste ingen tegn på å være starstruck i det direkte møte med sin favoritt, Stine Bredal Oftedal.

Men så tente Herrem turboen.

Hun var tilbake på banen bare 24 dager etter barnefødselen i vår. Nå ser Herrem ut til å ha hentet tilbake alle kvalitetene fra sine beste sesonger.

– Fordi hun har lidenskap og er så glad i å trene, mener Viaplay-ekspert Gunnar Pettersen.

STERK HJEMME: Sola-spiller Kristina Novak. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Lagvenninnen fra Sola, Kristina Novak, hengte seg på så snart hun fikk sjansen. Den venstrehendte skytteren satte fire mål før pause. Rogalending nummer to nøt tydelig å ha en hovedrolle med omtrent 4500 tilskuere i DNB Arena.

– Jeg kjente veldig på nervene, men det slapp så fort vi begynte å spille, sier Novak – som kaller kampen en «tålmodighetsprøve» – til TV3.

Sola-spilleren startet VM sterkt etter en høst preget av tommelbrudd.

– Hun har vært usikker, sier Herrem.

– Men her hadde hun gode skudd og gode utspill. En veldig god kamp. Så jeg er stolt, beskriver Sola-stjernen.

Norge ledet 19–7 ved pause etter at også Silje Solberg-Østhassel hadde kommet på scoringslisten. Men sitt niende landslagsmål fra keeperplass.

Det var ingen grunn til å se seg tilbake.

Sanna Solberg-Isaksen kom inn på venstrekanten fra start i andre omgang. Hun ble mor i januar, og har i likhet med tvillingsøster Silje og Herrem tydeligvis gjort en solid jobb med en baby i huset.

Hun dro i gang scoringene etter pause.

Så scoret Stine Skogrand tre på rad. Hun har slet tungt med scoringene i Posten Cup. Men nå kom scoringene i tre forskjellige skuddvarianter.

– I en slik kamp så får jeg mange sjanser. Da er det deilig at jeg setter en del av dem, sier Skogrand etter seks mål. Hun innrømmer at bommene har plaget henne litt inn mot VM.

Grønland scoret seks mål det første kvarteret.

De 300 supporterne fikk mindre å juble for etter hvert.

Olivia Lykke Nygaard kom inn i det norske målet og feiret VM-debuten med scoring. Så fulgte Maja Furu Sæteren opp med fem debutmål. Larviks toppscorer ga noen smakebiter på et voldsomt potensial.

– Det blir litt forsiktig i begynnelsen, men så løsner det. Det var fint å få alle spillerne med i kampen, oppsummerer landslagssjef Thorir Hergeirsson.

Det endte med en norsk kjempeseier.

Akkurat som forventet.

VG-børsen

Mål, Norge: Herrem 7, Skogrand 6, Sæteren 5, Novak 5, Brattset Dale 4, Reistad 3, Solberg-Isaksen 3, Aardahl 3, Bakkerud 2, Oftedal 1, Hovden 1, Deila 1, Solberg-Østhassel 1, Nygaard 1.

Silje Solberg-Østhassel 7

Olivia Lykke Nygaard 7

Maren Aardahl 6

Stine Skogrand 6

Stine Bredal Oftedal 6

Kari Brattset Dale 6

Kristine Breistøl 4

Vilde Mortensen Ingstad 4

Ingvild Bakkerud 5

Kristina Novak 7

Camilla Herrem BB 8

Sanna Solberg-Isaksen 6

Henny Reistad 6

Emilie Hovden 5

Maja Furu Sæteren 7

Thale Rushfeldt Deila 6

Thorir Hergeirsson 7