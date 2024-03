– Det var viktig i dag. Vi spiller en tilnærmet perfekt kamp. Vi skulle helt klart hatt tre poeng, sier Kristoffer Ajer til Viaplay.

– Det er nok en av de beste prestasjonene jeg har sett her siden jeg kom til klubben, fortsetter han.

At Brentford var målløse etter 90 minutter var ikke til å tro.

At Mason Mount scoret etter 96 minutter og så ut til å sikre seieren for et Manchester United som hadde blitt totaldominert, var et mysterium en påskekrim verdig.

Da Kristoffer Ajer dukket opp og utlignet åtte minutter på overtid var påskefesten komplett i London.

Brentford hadde regelrett kjørt over Manchester United i store deler av kampen, men det måtte en sen, sen scoring til fra en nordmann for å sikre ett velfortjent poeng.

– Ser vi kampen over ett så var det ikke den standarden vi skal ha. Vi kan spille bedre enn det der. Vi fortjente kanskje ikke seieren til slutt, sier Mason Mount til Sky Sports.

– Det kunne ikke vært noen andre enn oss som skulle vunnet denne kampen. Jeg mistet nesten troen på den store fotballguden, men til slutt ga han oss litt tilbake. For en prestasjon av oss, sier Brentford-trener Thomas Frank.

– Det hadde vært kriminelt om Manchester United vant denne kampen, sier Jamie Redknapp, tidligere Tottenham- og Liverpool-spiller, hos Sky Sports.

Pål André Helland i Viaplay var ikke nådig over Uniteds prestasjoner i den første omgangen.

– Det er tynn suppe, sa Helland.

Etter kamp var han ikke mer imponert:

– Det var til tider enveiskjøring.

Manchester Evening News er svært kritiske i sin spillerbørs. Scott McTominay får karakteren to og kalles en «gratispassasjer». Samme karakter får Aaron Wan-Bissaka.

Hjemmelaget hadde to i treverket før pause, blant annet enn på innsiden av stolpen, men Manchester United gikk til pause med 0–0.

Etter pause kom aldri Raphaël Varane på banen igjen. Han fikk seg en smell i første omgang. Senere i andre omgang gikk Victor Lindelöf ut med skade og ble byttet med Lisandro Martínez som nettopp er tilbake fra sykestua.

Højlund fikk også en kjempesjanse:

Brentford dominerte det aller meste av kampen. INGEN lag i Premier League denne sesongen har hatt flere ballberøringer inne i Uniteds 16 meter denne sesongen enn Brentford hadde i kveld. 85 (!) berøringer i Uniteds felt.

VGs statistikkleverandør Sofascore har kun én gang notert et høyere antall enn det i Premier League: Manchester City mot Norwich i juli 2020.

Etter denne kampen viser tallene at INGEN får flere skudd på seg i Premier League i 2024 enn Manchester United. Brentford hadde 31 skudd i kveld, nest flest i en mot United denne sesongen.

United-spillerne feirer Mason Mounts scoring. Like etter dukket Kristoffer Ajer opp. Foto: Ian Walton / AP

Brentford hadde tre i treverket i løpet av kampen. Andre Onana vartet opp med noen strålende redninger. Ivan Toney fikk en scoring annullert for offside.