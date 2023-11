Den tidligere Arsenal-spilleren lar seg ikke imponere av forslaget om å innføre ti minutter lange utvisninger.

– Utvisningsboks? Patetisk, sier han i Sky Sports-spalten sin.

Fotballens internasjonale lovkomitén (IFAB) har sett seg lei på at sinte spillere flokker seg rundt dommerne etter omstridte avgjørelser.

– Det er enighet om at midlertidig utvisning (utvisningsboks) for protester og spesifikke taktiske overtramp skal testes på høyere nivåer, står det i tirsdagens møtereferat.

PÅ FARTA: Paul Merson i møte med den tidligere Liverpool-spilleren Luis Garcia under en showkamp i 2017. Foto: OLLY GREENWOOD / AFP / NTB

– Bortkastet tid

Tidligere i sesongen ble spillerne raskt straffet med gule kort. Dette har avtatt utover i sesongen.

Nå har de hentet inspirasjon fra rugby. I tillegg til midlertidige utvisninger er det der opprettet en «no go»-sone rundt dommeren som kun lagets kapteiner får tilgang til.

– Hvis man blir redusert til 14 spillere i rugby så scorer det andre laget mellom syv og ti poeng. Det er en enorm fordel, sier Merson – og fortsetter:

– Hvis du i fotball setter noen ti minutter utvisningsboksen, dreper du spillet. Da får du ti spillere som forsvarer seg gjennom hele perioden. Det kommer til å bli den kjedeligste fotballen noensinne. Det blir bare bortkastet tid.

Tidligere i år var trenden soleklar:

Regelen har blitt testet med suksess i breddefotballen. Men også Chelsea-legenden John Terry er skeptisk.

– Jeg er veldig interessert i å høre alles meninger om dette. Personlig liker jeg det ikke fordi det vil variere fra uke til uke hvor mye dommeren aksepterer, skriver Terry på Twitter/X.

GULLVINNER: John Terry Foto: Nick Potts / Pa Photos / NTB

Carragher er positiv

Liverpool-legenden Jamie Carragher er ikke like negativ som sin tidligere stopperkollega. Han mener at «oransje kort» kan løse flere problemer.

– Jeg har ikke vært noen tilhenger av utvisningsbokser tidligere, men jeg har sett for mange kamper med røde kort og for meg så ødelegger det spillet.

Han nevner de røde kortene til Marcus Rashford og Curtis Jones som eksempler på situasjoner hvor rødt kort var for strengt, samtidig som gult kort føltes litt lite.

På den annen side nevner han også noen situasjoner hvor det ble delt ut gult kort, som føltes som en for mild straff, hvor «oransje kort» ville vært mer passende enn rødt.

– Jeg er også veldig for at kun kapteinen skal kunne snakke med dommeren, selv om jeg vet at det er veldig hyklersk at det kommer fra meg, sier Carragher, med henvisning til at han selv kjeftet mye på dommeren selv om han ikke var kaptein.

POSITIV: Jamie Carragher mener at innføringen av en midlertidig utvisning kan være bra for fotballen. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters / NTB

Flere endringer

På møtet ble det også diskutert nye retningslinjer for en strengere anvendelse av fotballens allerede eksisterende regler rundt sløsing av tid. Et konkret eksempel er regelen om at keepere kun kan holde ballen i seks sekunder.

I mars utstedte IFAB i tillegg en ny veiledning som oppfordret til mer nøyaktig beregning av tapt tid ved stopp i spillet. Det har ført til at dommerne i internasjonal fotball legger til mer tid i hver omgang.

På tirsdagens møte ble det diskutert mulige oppdateringer av reglene rundt hands-situasjoner samt å gjøre en ny gjennomgang VAR-regelverket.

Sistnevnte skal avvikles i Glasgow i mars.