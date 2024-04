Den nye kontrakten går ut sommeren 2027, skriver den franske storklubben.

– Jeg er glad vi klarte å få dette til. Historien er ikke avsluttet ennå. Jeg er overbevist om at vi har laget til å vinne flere trofeer i årene som kommer, og har støtten vi trenger for å holde laget og klubben på et høyest mulig nivå, sier Hegerberg i en uttalelse, ifølge TV 2.

Den norske spissen kom til Lyon i 2014 da hun var 19 år. Siden den gang har 28-åringen spilt 244 kamper og scoret 264 mål for klubben.

Hegerberg er også tidenes mestscorende i Champions League med 64 nettkjenninger. Hun har vunnet turneringen seks ganger.

Hegerberg har også fått en rekke utmerkelser under tiden i Frankrike. Tilbake i 2018 ble hun tidenes første kvinnelige vinner av Ballon d'Or.