Fra 2. plass i sprintløpet noen timer tidligere til å bli nummer 18 i kvalifiseringen var et voldsomt tilbakeslag for Lewis Hamilton. Han gjorde en stor feil på det som skulle ha vært hans raskeste runde. Dermed har han et veldig dårlig utgangspunkt for løpet søndag morgen (kl. 09.00 på Viaplay).

– Beklager gutter, sier han på teamradioen.

Det er bare 11. gang i karrieren Hamilton ryker ut i Q1, den første kvalifiseringsdelen. Det er første gang siden Saudi-Arabia 2022.

– Vi ser at Toto Wolff er sur, det skjønner vi godt, sier Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen om Mercedes-sjefen.

– Dette må være hans dårligste kvalifisering i år, sier hans kollega Henning Isdal.

– Nå er det varmere enn før i dag. Det har vi sett også tidligere i sesongen at Mercedes har slitt med det.

Hamilton har tidligere hatt pole position fire ganger i Kina Grand Prix.

Carlos Sainz krasjet kraftig i Q2, men var bevisst på å treffe dekkstabelen sideveis - og bilen var kjørbar etter bare et par minutter, mens det var rødt flagg. Spanjolen rakk faktisk å sette nest beste tid i Q2.

Verstappen vant kvalifiseringen foran Sergio Pérez, Fernando Alonso, Lando Norris og Oscar Piastri. Ferrari-førerne Charles Leclerc og Carlos Sainz må nøye seg med sjette og syvende spor i starten.

Dette er 37. gang verdensmesteren tar pole position i et Grand Prix-løp.

Det er samtidig beste startspor nummer 100 for Red Bull-teamet.

– Red Bull er Premier League, resten er Championship, fastslår Henning Isdal på direkten.

Alpine fikk endelig en opptur i og med at både Esteban Ocon og Pierre Gasly kom med til Q2.

Natt til lørdag vant Max Verstappen sprintløpet i Shanghai. Lewis Hamilton tok starten, men midtveis ble han forbikjørt av nederlenderen. Hamilton ble nummer to og Sergio Pérez nummer tre. Ferrari-førerne Charles Leclerc og Carlos Sainz fulgte deretter.