Fotballtur? Mulig, men ikke like enkelt som før.

Du er snart på vei tilbake til fotballkjærligheten på den rare øya med halvlitere som ikke er halvlitere, biler på feil side av veien, fritert fisk, bløt chips og den øredøvende, euforiske lydeksplosjonene som ikke betyr noe annet enn scoring.

Men så var det dette viruset. Det som var så enkelt, så lett at tusenvis reiste i pilegrim hver eneste helg fra august til mai, er ikke like enkelt lenger. Men nå er det i det minste mulig.

– Det har vært et savn for mange. Det har vi merket. Samtidig er det mange som ønsker å vente litt ettersom det fortsatt er spesielle innreiseregler til Storbritannia, sier Pål Chr. Møller, som er styreformann i Liverpools offisielle supporterklubb i Norge.

At mange sitter på gjerdet, er tydelig dersom du sjekker hvordan salget av fotballreiser med Ving er. Ving er Liverpools reisepartner. De siste serierundene våren 2022 er utsolgte. Det er godt med billetter til kampene før jul.

Det samme opplever de hos Manchester United Supporters Club Scandinavia, som håndterer fotballreiser til sine norske supportermedlemmer selv.

– Mange sitter på gjerdet foreløpig. Interessen er stor for kamper etter nyttår, sier Jørgen Rangnes.

Han er turansvarlig i Manchester United Supporters Club Scandinavia.

Vis fakta ↓ Mer informasjon Det gjelder å holde seg oppdatert i de forskjellige reglene for både innreise i Storbritannia og innreise ved retur. Her er to nettsteder som er viktig å forholde seg til. Reglene forandrer seg fort. Her er den offisielle siden til britiske myndigheter på gov.uk: https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england Norge har også reiseregler som forandrer seg jevnlig. Sjekk alltid med de norske nettsidene. På Helsenorge.no finner du oppdatert regelverk. https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/ I tillegg har klubbene sine anbefalinger og krav til hvem og hvordan tilskuere slippes inn. Husk alltid å sjekke med klubbens hjemmesider for å finne ut om det er særregler knyttet til akkurat den klubben du ønsker å besøke.

Tålmodighet og litt kunnskap

Rangnes var selv over til England på serieåpningen, og syntes ikke det var spesielt vanskelig.

– I Storbritannia er det meste som normalt nå. Det er innreisereglene som er strenge. Jeg syntes det gikk overraskende bra. Det gjelder å holde seg informert og gjeldende regler, være tålmodig og gjøre det som blir krevd av deg. Da flyter det rimelig bra, sier han.

Her kommer noen råd til de som vil tilbake, tilbake til fotballkjærligheten. Og husk regler i en pandemi er flytende og i kontinuerlig endring. Viruset bestemmer. Derfor er de opplysningene som vi kommer med her ingen garanti for annet enn at det var gyldig da det ble skrevet.

Kan jeg reise til England nå?

Ja, og vi tar det mest positive først: Det er ingen karantenekrav for nordmenn som kommer til Storbritannia. Men du er pålagt en rekke krav likevel. Norge er foreløpig et såkalt grønt land for britiske myndigheter. De to andre trafikklysene de har er amber (gulbrunt) og red (rødt).

Selv om Norge er aldri så grønt, må du ha en covid-19-test som ikke er mer enn tre dager gammel når du går opp flytrappen i Norge. Her er reglene.

Du må ta en ny test før eller på dag to. Denne testen må bestilles og betales før du reiser. Det holder med en hurtigtest. Følg lenken her til anbefalte teststeder.

Du må fylle inn et reiseregistreringsskjema (Passenger Locator Form) hvor du også skal spesifisere hvor og hvem du skal teste deg på dag to etter ankomst.

Disse reglene gjelder for alle uavhengig om du er fullt vaksinert eller har hatt viruset tidligere.

Du kan reise til England med barn, men vær oppmerksom på at de under 16 år må i karantene etter at de kommer hjem til Norge igjen. Storbritannia er fortsatt rødt land og da slår karantenekravet fra Norge inn for alle som ikke er vaksinerte.

Kreves det test for å komme inn på stadion?

Ja og nei. De fleste klubbene i Premier League sier at de vil kunne komme til å be om at en person viser frem bevis på at de er fullvaksinert, har gjennomgått sykdom eller at de har en negativ test som nylig er tatt.

Men praksisen viser seg at noen klubber bare har helt tilfeldig kontroll av covid-beskyttelsen til de som går på kamp så langt. Noen arenaer er det så godt som ingen kontroll.

Samtidig er det mulig at det etter 1. oktober blir påbudt å ha et gyldig koronapass for å komme inn på steder som har mye folk som fotballkamper, nattklubber, konserter og så videre. Den endelige beslutningen er ikke fattet.

Er det enklere å få tak i billett?

Ja og nei. Det er ingen adgangsbegrensninger på engelske fotballarenaer lenger. Klubbene kan selge alle setene. Samtidig er det fortsatt en del personer som kvier seg for å gå på kamp. I tillegg er det fortsatt få fotballturister på kampene. Derfor er det ikke vanskelig å spotte tomme seter på det som i utgangspunktet er utsolgte kamper.

Det har i begynnelsen av sesongen vært mulig å kjøpe billetter til for eksempel Tottenhams hjemmekamper helt inn mot kampdagen. Uansett er det fortsatt slik at du må være registrert hos klubben for å kjøpe billett.

Overføring og videresalg av allerede kjøpte billetter er blitt vanskeligere på mange arenaer ettersom de forsøker å gjøre billetthåndteringen heldigital.

På St. Hanshaugen sitter en mann som har sette flere fotballstadioner på balløya enn de aller fleste og venter på at det skal bli smulere covidfarvann.

Full stopp

Ray Tørnkvist har siden ungdommen reist til England for å se fotball. Etter hvert er det mer enn favorittklubben Leeds som er blitt en lidenskap. Han samler på fotballstadion.

Han har nå besøkt 196 arenaer i Storbritannia. Ingen nordmann har vært på flere enn ham. Han innrømmer det gjerne.

– Denne perioden har vært forferdelig, sier han til Aftenposten.

Han har ikke vært på fotballkamp siden vinteren 2019/20. Ingen nye arenaer i samlingen har det blitt heller. Det kommer heller ingen nye med det aller første.

Han vil være forsiktig og ønsker å være føre var.

– Det er mange som drar over nå. Men ser man på smittetall og slike ting, så er det ikke helt sunt å dra nå, sier han.

Han ser ikke for seg at det blir noen tur før kanskje på andre siden av årsskiftet.

– Jeg tror det vil ta tid for alt blir som det var.

Men han gleder seg til ny tur. Til tog, buss, ny stadion, nye puber, nye folk å snakke med.