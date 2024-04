53 kamper. 52 mål.

Erling Braut Haalands debutsesong i engelsk fotball gikk inn i historiebøkene.

Nå er ett år gått, og Haaland får ofte tyn.

«Om han ikke scorer, er han ubrukelig», sa tidligere Real Madrid-spiller Rafael van der Vaart denne uken.

Britiske medier skriver at Haaland ikke er så god som før. Men stemmer det?

Vi har tatt en nærmere titt.

1. Scorer sjeldnere

Haaland spilte flere kamper forrige sesong. Derfor er det mer interessant å se på hvor ofte han scorer:

Altså: Haaland scorer fortsatt i et forrykende tempo. Men han scorer litt sjeldnere.

Hvorfor? Lars Tjærnås peker på to grunner.

1. MINDRE SKARP: – Han ser litt mindre skarp ut på det å frigjøre seg på innlegg og bakromsløp, sier Tjærnås. Aftenpostens fotballekspert tror én mulig årsak er Haalands fysiske form og overskudd.

2. LAGET: Tjærnås mener City som lag er svakere enn i forrige sesong. – De har blant annet et uforløst potensial på innlegg, analyserer Tjærnås. Han trekker frem at Ilkay Gündogan forlot klubben, samt at Kevin De Bruyne har vært skadeplaget.

2. Mindre effektiv

– Jeg misser mange sjanser, innrømmet Haaland i mars.

Det gjør jo alle spisser. Tallene viser riktignok at Haaland har tapt seg på effektivitet foran mål.

Expected goals (xG) måler hvor gode sjanser en spiller kommer til. Her har Haaland faktisk høyere tall (pr. 90 minutter) enn forrige sesong.

Han scorer altså sjeldnere selv om han kommer i bedre scoringsmuligheter.

– Det er jo inntrykket vi alle sitter med, at han brenner flere sjanser. Han har kanskje ikke den samme selvtilliten i avslutningsfasen, sier NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

Han understreker at det er ingen grunn til bekymring så lenge Haaland kommer til mange sjanser.

3. Mindre involvert

– Som spiss og målscorer er han best i verden, men resten av spillet hans er som en League Two-spiller, sa Manchester United-legenden Roy Keane nylig.

Det har vært stor debatt om hvordan Haaland bidrar i Citys spill. Statistikken tyder på at Haaland var mer involvert i fjor.

– Har det egentlig noe å si?

– Ikke for en spillertype som Haaland. Han spiller for et så godt lag at det viktigste er at han setter sjansene sine. Men han må selvfølgelig utvikle andre deler av spillet også, sier Torp.

4. Dårligere?

Så til konklusjonen. Har Erling Braut Haaland vært dårligere denne sesongen?

– Jeg synes ikke han er blitt dårligere, sier Tjærnås.

Han minner om at Haaland presterte på et vanvittig nivå forrige sesong. Det var nesten umulig å overgå. Tjærnås legger riktignok til at spiss-stjernen har vært litt mindre god i noen kamper.

– Særlig i noen av toppkampene har han tapt i kampen mot ekstremt gode midtstoppere.

