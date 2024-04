Det kommer fram av dommen fra Agder tingrett fredag.

Tidligere skihopper Anders Jacobsen krevde inntil 3,1 millioner kroner pluss renter av selskapet Just Padel Group, som tidligere ble eid av fotballprofilene Jesper Mathisen og Ole Martin Årst og forretningsmennene Eimund Tharaldsen og Jesper Brandt.

Jacobsen mente at han hadde fått for lite betalt for sin andel av et padelsenter i Hønefoss da selskapet Just Padel Group (JPG) ble solgt til svenske We Are Padel (WAP).

– JPG dømmes til å betale tilleggsvederlag til Anders Jacobsen Holding med NOK 3.129.999,- for aksjene, heter det i dommen.

Jacobsen har foreløpig ikke besvart VGs henvendelse. Heller ikke JPGs advokat Yngve Andersen har foreløpig svart.

NRK omtalte dommen først.

Anders Jacobsen mente at JPG holdt skjult hvor mye svenskene betalte for JPG. Jacobsen fikk betalt ut fra en salgssum på 45,5 mill. – mens WAP betalte totalt 84 mill. kroner.

JPG, Mathisen og Årst fremholdt i retten at differansen skyldtes verdien av fremtidig utvikling av selskapet med mange nye padelbaner rundt i Norge.

Jesper Mathisen og Ole Martin Årst var vitner da saken var oppe i Agder Tingrett i mars.

Jesper Mathisen i vitneboksen da saken var oppe i tingretten i Kristiansand. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Ifølge dommen må Just Padel Group også betale saksomkostningene for Jacobsen. Det handler om drøyt 1,1 millioner kroner.

Torsdag vant Jacobsen fram i en sidesak som handlet om sms-er og annen kontakt mellom Jesper Mathisen og en svenske som bidro ved salget. Høyesterett besluttet at en anke fra Just Padel Group (JPG) ikke skulle behandles. En avgjørelse fra lagmannsretten om at bevisene måtte legges fram, ble dermed stående.

Det var steile fronter da partene møttes til tre dagers behandling i tingretten i mars.

– Jeg stolte på disse gutta, sa Anders Jacobsen om Jesper Mathisen og Ole Martin Årst. Mathisen slo tilbake og kalte Jacobsen for «løgner». Årst sa i sin forklaring om Jacobsen at «han har fått best betalt og gjort minst».

JPGs advokat Yngve Andersen avviste i retten at Jacobsen har krav på mer penger for aksjene. Han mente at den tidligere skihopperen derimot hadde mottatt en svært høy sum for sin aksjepost.