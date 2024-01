– Jeg har nesten ikke sovet i natt, startet Besseberg overfor tingrettsdommeren i Hokksund.

Årsaken, fortalte han, var noe som skjedde på slutten av rettsdagen torsdag:

Da spilte aktoratet av flere lydklipp som stammer fra telefonavlytting av Besseberg i 2017 og 2018. Flere var mellom Volker Schmid (eier og rådgiver for rettighetsselskapet APF/Infront) og Besseberg.

Det var bare ett problem: Ett av klippene var ikke med Schmid, selv om aktor trodde det. Besseberg hørte umiddelbart at personen han pratet med i telefonsamtalen ikke var Schmid, og påpekte dette. Også tingrettsdommeren bemerket hvordan stemmen virket litt annerledes enn den til Volker Schmid.

Økokrim lovet å undersøke saken og komme tilbake til dette senere i saken.

FOTOFORBUD: Anders Besseberg ønsker ikke å la seg avbilde i retten, slik norsk lov åpner for. Foto: Ane Hem / NTB

Fredag morgen tok Besseberg ordet i sal 2 i Buskerud tingrett:

– Jeg ble veldig opprørt på slutten av dagen i går. Man legger altså frem bevis som jeg vet ikke er riktig. Hvorfor legger man da frem for retten det som ikke er riktig?!

Tingrettsdommeren svarte Besseberg:

– I slike saker så kan det skje at man har behov for at tiltalte påpeker ting for å få alt riktig. Her har du gjort det. Da skal Økokrim undersøke om det ble feil. Det var bra at du tok det opp, slik at vi blir trygge på dette. Retten legger til grunn at det ikke var med vilje, sa han.

Førstestatsadvokat Marianne Djupesland tok deretter ordet i dag.

– Besseberg hadde helt rett. Det var ikke Volker Schmid som var på lyd. jeg beklager før retten i dag, og gjør det i dag. Det var en menneskelig svikt et sted. Noen hadde feilkoblet nummeret. Det var leit at det skjedde, og jeg forstår at det er frustrerende for tiltalte. Men jeg må understreke at det ikke var villet. Vi ønsket ikke å villede retten eller tiltalte.

Besseberg virket ikke imponert:

– Jeg er ikke villig til å ta imot en unnskyldning eller beklagelse. Selv om jeg forstår det og setter pris på at det kommer frem for retten nå. Jeg synes at folk som har jobbet med dette på heltid i seks år burde oppdage denne typen ting tidligere, svarte Besseberg.

AKTORATET: Marianne Djupesland (t.v.) og Marthe Stømner Smestad. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Besseberg understreket at han har tiltro til dommerne i saken.

– Ikke misforstå, men jeg synes det er veldig utidig av aktoratet. De har også plikt til å legge frem objektive ting som er til min fordel. Det har jeg ikke opplevd frem til nå. Sånt hopper man lett over. Her kunne man sagt «det du tidligere har sagt, det stemmer». Aktoratet har prøvd å strø så mye salt i åpne sår som mulig!

Besseberg var tydelig sint i vitneboksen.

– Dette er den mistroen som har bygd seg opp mot aktoratet, sa han.

Fredag er siste dag Besseberg skal utspørres av aktoratet i rettssaken mot ham. Mandag er det rettsfri, før de første vitnene ankommer tingretten i Hokksund fra tirsdag.

I dag, fredag, skal Besseberg utspørres om jaktturer i Tsjekkia, samt en BMW X5 som rettighetsselskapet Infront - der Volker Schmid var tilknyttet - betalte for ham.

Besseberg er tiltalt for grov korrupsjon fra tiden som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Han ledet forbundet i 25 år før politiet gjennomførte en razzia mot gården han i 2018.

Rettsaken varer frem til 16. februar.