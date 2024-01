I et intervju med Liverpools egen medieavdeling forteller lagkaptein Virgil van Dijk at manager Jürgen Klopps beskjed om at han gir seg i klubben etter sesongen var tøff å høre.

– Det var vanskelig for oss alle å ta inn over oss. Manageren betyr så mye for oss, for meg, for klubben og hele Premier League, sier van Dijk.

Klopp informerte spillerne i en privat setting tidligere denne uken. Van Dijk ønsker ikke å gå i detalj på dette, men sier at fokuset nå er å prestere best mulig ut sesongen.

– Vi har fremdeles mange mål vi vil oppnå. La oss avslutte sesongen på en god måte, også for managerens del, sier midtstopperen.

Klopp har understreket at det skal være «business as usual» ut sesongen. Van Dijk sier at spillergruppen er innstilt på å blokkere ut støyen rundt managerens avgang.

– Dette er selvsagt en stor nyhet i fotballverden. Men vi har store mål foran oss, og det gir oss kanskje en ekstra motivasjon til å nyte de siste månedene sammen og gjøre managerens siste tid i klubben til hans beste noensinne, sier van Dijk.

Liverpool møter Norwich i FA-cupen i helgen, før Chelsea og Arsenal venter i Premier League neste uke.

Denne artikkelen er laget ved hjelp av AI-verktøy fra Anthropic, og kvalitetssikret av VGs journalister.