– Det var en eksepsjonell kamp. Fantastiske mål, fantastisk fotball, fantastisk kveld, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp i et intervju på Viaplay.

Nigerianske Chiedozie Ogbene (26) stanget bunnlaget Luton i ledelsen før kvarteret var spilt, men i løpet av to minutter etter sidebytte snudde Liverpool matchen.

Først tok nederlandske Virgil van Dijk (32) kapteinsansvar ved å heade inn 1–1 etter snaut 56 minutters spill. Deretter brukte landsmann Cody Gakpo (24) samme kroppsdel for å sende Liverpool i ledelsen 124 sekunder senere.

Nettkjenningene kom etter et massivt press, hvor Luton-spillerne ikke klarte å henge med på Premier League-lederens enorme taktskifte etter pause. Med snaut 20 minutter igjen å spille økte Luis Diaz (27) til 3–1 før Harvey Elliott (20) skrudde inn rødtrøyenes fjerde like før slutt.

– Luton ga oss mange problemer. Vi måtte grave dypt. Det handlet om å ønske å vinne, noe vi viste i andre omgang, sier Elliott i et intervju på Viaplay.

Liverpools skadeliste Vis mer ↓ Alisson, Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Thiago, Dominik Szoboszlai, Stefan Bajcetic, Ben Doak, Diogo Jota, Curtis Jones, Darwin Núñez og Mohamed Salah.

Målet til Diaz feiret colombianeren med et gledesbrøl og et hjertetegn mot tribunen, hvor foreldrene jublet for sønnens scoring. De ble begge kidnappet i oktober, før de senere ble sluppet fri.

Mens moren kom seg løs etter ett døgn, var faren fanget i 13 dager. I mellomtiden scoret Diaz i borteoppgjøret mot nettopp Luton og hedret faren. Onsdag feiret de alle Liverpools storseier i Premier League.

HEDRET FAREN: Slik feiret Luis Diaz i november, mens pappen fortsatt var kidnappet. Foto: Zac Goodwin / Pa Photos / NTB

Triumfen gjør at Liverpool øker ledelsen på toppen av Premier League-tabellen til fire poeng på Manchester City og fem poeng til Arsenal – med én kamp mer spilt.

– Jeg er veldig glad. Vi hadde nok av muligheter i første omgang til å score mål. Det var en begivenhetsrik kamp, sier van Dijk, som mener at laget ikke var tålmodige nok de første 45 minuttene av matchen.

Til helgen skal Jürgen Klopps menn spille ligacupfinale mot Chelsea. Foreløpig er det uvisst om Mohamed Salah (31) og Darwin Núñez (24) blir klare til det oppgjøret.

Stjernene ble de to siste tilskuddene til en allerede lang skadeliste for Liverpool, noe som ble kjent da lagoppstillingene kom én time før start.

Selv med 11 førstelagsspillere utilgjengelige klarte Liverpool likevel å spille tidvis fantastisk fotball. Etter å ha misbrukt flere muligheter i første omgang, var rødtrøyene nådeløse i den andre.

Aggressiviteten var stor, presisjonen høy og løpsviljen enorm.

Fra å ha ledet matchen, med gode utsikter til å ta poeng, fikk Liverpool plutselig gjestene fra Luton til å fremstå sjanseløse. Med tapet forblir manager Rob Edwards og laget hans tredje sist i serien.

– Første omgang var bra. I andre omgang så vi Anfield og Liverpool på sitt beste. Fansen var utrolige. Da de fikk de to målene, var det vanskelig. Stor honnør til dem, og til våre spillere for en god første omgang, sier Edwards.