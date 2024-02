Det betyr at 55-åringen forlater norsk idrett når han slutter i Norges Skiforbund om en måned.

– Jeg kjenner ikke på noe vemod, men jeg er spent på det å starte i en ny jobb, med de utfordringene som ligger foran meg. Det er mange mennesker og mye penger involvert, sier Bråthen til VG.

Selskapet han skal lede heter Veisikring og teller mer enn hundre ansatte. Kontorene ligger i Solbergelva, like ved Mjøndalen, der Bråthen bor.

Han har vært sjef for det norske hopplandslaget siden 2004. Resultatene har vært formidable - både på kvinne- og herresiden.

De siste årene har likevel vært preget av bråk med ledelsen i Norges Skiforbund, og i år også internt i hopplandslaget.

Bråthens tre høydepunkter: Vis mer ↓ 1. OL-gullet til Maren Lundby i 2018: – Jeg rangerer dette øverst fordi det var så mye dramatikk knyttet til denne medaljen, og fordi hun var en såpass stor favoritt. Det betød veldig mye ettersom det var den første store seieren til jentene våre. Maren var en utøver jeg hadde kjent siden hun var 13 år gammel. 2. Laggull i OL i 2018: – Dette var en medalje vi aldri hadde vunnet tidligere. Vi var favoritter og hadde veldig lyst på det gullet, sier Bråthen. 3. Daniel Tande, VM-gull i skiflyging i 2018: – Det var spesielt. Gullet kom i kjølvannet til dødsfallet til broren hans, og det ble en veldig emosjonell og spesiell setting med en utøver som hadde betydd veldig mye for meg i mange år. Jeg hadde kjent Daniel siden han var ung.

Hopp mangler fortsatt en hovedsponsor og går derfor mange millioner kroner i underskudd, ifølge skiforbundets regnskaper.

– Hvordan er det å forlate hoppsporten i den tilstanden den er i nå?

– Jeg tror alle som kjenner meg, vet at jeg ikke har det bra når hoppsporten ikke har det bra. Situasjonen for hopp i Norge har aldri vært mer krevende enn nå. Så får vi se om de som har tatt over styringen er i stand til å manøvrere seg ut av det, sier 55-åringen.

Når han tar over som daglig leder i Veisikring bryter han samtidig alle bånd til idretten.

20 ÅR SOM HOPPSJEF: Clas Brede Bråthen rangerer Maren Lundbys OL-gull fra 2018 som høydepunktet siden 2004. Foto: Gisle Oddstad / VG

Clas Brede Bråthen blir ikke å finne i et verv i skiforbundet eller den lokale hoppklubben.

– Hva tenker du om det å forlate idretten?

– Jeg kommer til å bruke tiden min på gjøre en best mulig jobb for det systemet jeg nå blir en del av. Men det blir deilig å kunne se hopprenn med objektive øyne fremover. Kanskje får jeg også tid til ting jeg har måttet prioritere bort de 50 foregående årene av livet mitt.

Veisikring fusjonerer med selskapet Trygg Vei AS, og jobber med montering av autovern, midtdelere og annen sikring av norske veier. Bråthen har sin første arbeidsdag i selskapet 2. mai.

– Kommer folk til å se deg i hoppbakken som tilskuer?

– Det kan godt tenkes. Men la meg si det slik: Jeg har ikke satt meg ned og bestilt billetter til hopprenn til neste år, smiler Clas Brede Bråthen.