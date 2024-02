Han falt fra 20. plass etter halvspilt turnering.

Hovland hadde tre birdies (ett under par), men måtte også tåle to bogeyer (ett over par).

Det betyr at han er fire slag under par foran søndagens avslutning.

– Det er ingenting som flyter. Det er en treg dag på jobben for Hovland, sier Per Haugsrud på Discovery-sendingen.

Patrick Cantlay fra USA ligger så langt i særklasse med 13 under par - men tredje runde er ikke ferdigspilt.