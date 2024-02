– Det har betydd alt, det. Det hadde ikke blitt skiskytter av meg om det ikke var for ham, sier lillebror Johannes Thingnes Bø om storebror.

– Du har skapt et monster du, Tarjei, skyter VG inn.

– Jeg har skapt et monster. Han skal ha mesterparten av æren, men gi meg fem prosent, da, spøker storebror.

Tarjei Bø har ennå ikke bestemt seg for om han gyver løs på nok en sesong. Thingnes Bø har bestemt seg for å holde på til OL i 2026 – og det er det.

Dermed er det ikke mange sesongene igjen før et de største brødreparene i norsk idrettshistorie inntar pensjonisttilværelsen.

Men først: VM i Nove Mesto! Begge to går blandet stafett, som åpner VM klokken 17.20 onsdag. Rennet sendes på NRK 1 og kan følges i VG Live.

Historien om brødrene Bø er godt fortalt gjennom en serie på TV 2, boken «Brødrekraften» og utallige renn på direktesendt TV.

De er nå inne i sin ellevte sesong sammen i verdenscupen.

– Vi har vært veldig privilegerte som har vært to av seks (nordmenn) som har konkurrert i verdenscup i år etter år. Det har jeg nok aldri reflektert skikkelig over. Da tenker jeg nå at vi faktisk har vært veldig gode, sier lillebror.

Og gode har de vært. Individuelt har de to stått sammen på pallen hele 21 ganger på øverste nivå, de ble i 2022 første brødrepar som gjorde det i et OL.

I tillegg har de vunnet et drøss med stafetter sammen.

Likevel er det ingen tvil om at én av brødrene har vært spesielt grådig.

– Du kan jo regne ut hvor mange annenplasser jeg har bak ham, og se hvor mange seirer jeg kunne hatt, foreslår Tarjei – som står med 13 seirer individuelt på øverste nivå.

Fasiten: Ti av Thingnes Bøs seirer har kommet med storebror på annenplass. Én av disse var under VM-sprinten i fjor.

Motsatt tilfelle – Tarjei først med Johannes på andre – har skjedd én gang, nettopp her i Nove Mesto i 2021.

KOM HER’A: Tarjei Bø i en kanskje litt for vant posisjon: På annenplass mens lillebror Johannes Thingnes Bø gjør klar for å hoppe opp på toppen. Dette bildet er fra forrige gang de tok «dobbelen», kort-normalen i Anterselva i januar. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP / NTB

Tarjei var først ut av de to, han viste at det var mulig for en stryning å hevde seg helt i verdenstoppen i skiskyting. Det er det lillebror mener, når han sier Tarjei har betydd «alt».

Johannes var litt mer på vippen mellom fotball og skiskyting ved inngangen til videregående.

Etter en måned ville han bytte til fotball, men ble overtalt til å gi det en måned til.

Da vant han sommer-NM på rulleski. Og han hadde en storebror som hadde vist vei. På dette tidspunktet sto Tarjei midt i sitt internasjonale gjennombrudd som skiskytter.

– Han så at jeg klarte det, og da tenkte nok han, som lillebror, at han kunne klare det. Jeg viste at det var mulig, sier Tarjei.

En gang i ikke altfor fjern fremtid skal altså det aktive eventyret ta slutt.

– Det har jeg tenkt på, vi vet jo ikke om det er Tarjeis siste sesong eller ikke. Det blir veldig rart når han drar inn årene. Da kan det hende jeg får en liten reaksjon når det skjer, ikke bare han, sier Thingnes Bø.

Storebror har et litt ... annet perspektiv på akkurat det.

– Det blir nok verst for ham. Jeg håper nesten jeg gir meg i alle fall et år før ham, så jeg kan få den følelsen av å være på sommerferie og juleferie med ham, spise godteri til frokost og sove lenge, mens han må slite seg ut, sier Tarjei Bø.

Han ler godt – og litt ondskapsfullt.