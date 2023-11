– De som står over i dag er Marie Davidsen og Nora Mørk. Det er et langt mesterskap, og Nora er en viktig spiller for oss. Hun har spilt mye i Esbjerg gjennom høsten. Hun er i toppslag og i god form, sier Hergeirsson på et pressemøte før VM-åpningen mot Grønland i Stavanger.

Han sier valget er begrunnet med at de ønsker å nå langt i VM. Grønland er motstander i åpningen klokken 20.30 onsdag kveld, og kampen skal være så å si utsolgt.

Norge er storfavoritt til kampen mot en heller ukjent motstander for de norske håndballjentene. I den anledning kommer Hergeirsson med en oppsiktsvekkende uttalelse til ham å være:

– Det er ingen 50/50-kamp. Utrolig nok, det er det veldig ofte i et mesterskap.

Han er likevel klar på at de skal være ydmyke overfor oppgaven.

PS! Henny Reistad er klarert for spill til kampen etter en mindre skade. Hun vil være involvert i deler av kampen.