Verdenscupleder Gut-Behrami vant foran østerrikerne Cornelia Hütter og Mirjam Puchner med 12/100 og 13/100 sekund. Dermed økte Gut-Behrami til 25 poeng til Hütter i kampen om super-G-cupen med to renn igjen.

Det var Gut-Behramis 45. verdenscupseier i karrieren og den 8. for sesongen.

Ragnhild Mowinckel gikk ut med nyheten om at hun gir seg etter sesongen tidligere i uken. Hun fikk det ikke helt til i sitt nest siste verdenscuprenn på hjemmebane. Det ble litt for omstendig og krampaktig kjøring og endte hele 1,34 sekunder bak den sveitsiske kjøreren på en 12.-plass.

– Det ble litt rotete. Jeg følte meg klar, men da jeg kom nedover ble det en feil og det klarte jeg ikke å hente inn. Nå er jeg ferdig med det og skal revansjere meg i morgen, sa Mowinckel til NRK.

Kajsa Vickhoff Lie derimot klarte å matche Gut-Berahmi før hun kjørte utenfor en port midtveis.

Det var super-G på programmet etter at utforrennet ble avlyst fordi man ikke hadde fått kjørt noen obligatorisk trening.

Det skal kjøres ny super-G på Kvitfjell søndag. Dette blir Mowinckels siste verdenscuprenn på norsk jord.

– Det blir kanskje litt mer emosjonelt. Jeg er fortsatt «på» nå, og klarer ikke helt å ta det innover meg, men det tenker jeg er greit i og med at man skal konkurrere her i morgen også. Men det blir ekstra spesielt, tror jeg. Jeg setter vanvittig pris på alle som har valgt tatt å ta turen, det er veldig, veldig stas å være norsk her nå, sier Mowinckel til TV 2.