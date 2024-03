– Fy søren – jeg er stolt som en hane, sier Marvik til VG på telefonen fra fødeavdelingen på Ullevål sykehus.

På skuddårsdagen 29. februar kom sønnen Johannes til verden. Brytebamsen som akkurat nå veier 131 kilo kan fortelle at junior allerede er godt i gang med å redusere differansen på 127 kilo.

– Han veier fire kilo og appetitten er i orden, han slurper i seg morsmelk, flirer Marvik og roser barnemor Linnea.

Dette er parets første barn.

– Alt gikk til slutt perfekt, men det var litt drama på slutten av fødselen da en skulder satt fast.

– Det ble litt drama, men han brøytet seg ut til slutt, sier den ferske barnefaren som for alvor ble en kjent idrettsprofil gjennom NRK-serien «Hodet i klemme», og da han tok bronsemedalje i Oslo-VM i 2021.

Marvik med kallenavnet «Tåsenplogen» kaller allerede sønnen for «Miniplogen» og det er vel ikke helt unaturlig at pjokken dukker opp på brytematten etter hvert.

– Han har ikke kålører helt ennå, men dette blir garantert bra! sier den stolte faren.

Sportslig sett er timingen bra med tanke på at sønnen kom nå. Det er litt over en måned til Marvik og de andre herrebryterne skal delta i OL-kvalifiseringsstevnet i Baku, Aserbajdsjan. Der må han bli blant de to beste, hvis ikke blir et stevne i tyrkiske Istanbul siste sjanse i mai.

– Nå skal vi organisere det litt sånn at jeg får nok søvn, og så skal jeg bidra med mitt hjemme mellom slagene, forklarer 28-åringen og slår fast:

– Jeg vil så gjerne gjøre alle i familien stolt ved at jeg klarer å nå mine mål. Det er en plass i OL i Paris, men det er ikke noe «one man show» – jeg er så heldig som har folk rundt meg som stiller opp.

– Nå har jeg i alle fall fått enormt med motivasjon!