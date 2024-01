Nå står han overfor et nytt El Clásico når Real Madrid venter i den VG-sendte Supercopa-finalen på søndag.

Før semifinalen mot Osasuna uttalte Xavi at han håpet at laget skulle begynne å «klikke». Men nok en gang var det stort sett dødballer, gjenvinninger og feil fra motstanderen som skapte muligheter for den spanske giganten.

– Hvis man ser på spillerstallen til Barcelona så er den mer enn god nok til at de skal kunne spille seg til flere sjanser i etablert angrep, sier fotballekspert Petter Veland i VGs studio.

Først i sluttminuttene, anført av innbytterne Pedri, João Felix og Lamine Yamal, så man tendenser til den gode, gamle Barcelona-fotballen, som førte til at de til slutt tok sin første tomålsseier siden september:

Petter Veland forteller at det nå går en debatt i Spania rundt hva slags type Barcelona-manageren er.

– Man ser filosofien til tider, men man ser stadig flere i Katalonia som begynner å lure på om Xavi er en type som er for fotballklok. Han ser ting som ingen andre helt klarer å forstå. Han sliter med å få sine disipler til å gjøre det han vil, sier Veland – og fortsetter:

– Det er en teori jeg synes er mye mer interessant enn de som avfeier Xavi som en middelmådig trener som vant ligaen med Barcelona bare fordi «det var Barcelona, at Marc-André ter Stegen stengte buret og at Robert Lewandowski scoret mål».

Kampen kan du se med VG+ Sport. Sendestart er klokken 19.35 på søndag:

Før søndagens finale kommer Xavi med en klar beskjed.

– Finaler blir ikke spilt, de blir vunnet.

– Real Madrid så imponerende ut i sin semifinale, bedre enn for et år siden. Forhåpentligvis kan vi få ut det beste av oss selv. Finalen i fjor var en av mine beste kamper som trener. I dag var et steg i riktig retning, sa Xavi etter 2–0-seieren på onsdag.

Real Madrid tok seg videre etter en målfest av de sjeldne: