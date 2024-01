Roma bekrefter i en pressemelding at Mourinho og støtteapparatet hans er ferdig i klubben med umiddelbar virkning. Portugiseren hadde i utgangspunktet kontrakt frem til sommeren.

– Vi ønsker å takke José på vegne av alle oss i roma for sin liden og innsats siden han kom til klubben. Vi tror nå at et umiddelbart skifte er det beste for klubben, sier Dan og Ryan Friedkin, Romas eiere, i pressemeldingen.

Roma ligger på en skuffende niendeplass etter halvspilt sesong i Serie A. De to foregående sesongene med den karismatiske portugiseren har gitt to sjetteplasser på rad.

I 2022 ledet han laget til topps i Conference League.

Den anerkjente journalisten Daniel Storey skriver på X/Twitter at han er spent på Mourinhos fremtid i fotballen.

– Han har blitt sparket fra sine fire siste jobber som nummer seks på tabellen (Manchester United), nummer syv (Tottenham), nummer ni (Roma) og nummer 16 Chelsea. Er dette den siste jobben han får i en toppklubb? spør Storey.

VGs Serie A-kommentator Vegard Aulstad mener Mourinhos tid i Roma vil bli like mye husket for sirkuset utenfor banen, som for Romas gode fotball.

— Mourinho har sørget for full stadion og blitt en kulthelt for fansen til tross for en svært defensiv spillestil, selv til ham å være, sier Aulstad, og fortsetter:

– Kontroversene rundt José Mourinho, som nærmest blir utvist oftere enn han vinner, er blitt for mange, og han har ikke fått stabile resultater ut av Roma denne sesongen. Det skal sies at den økonomiske situasjonen er ullen for laget grunnet Financial Fair Play-reglene. Så de har et dårlig lag og har vært for avhengige av enkeltspillere som Lukaku og Dybala.

Ifølge The Guardian brukte Roma over hundre millioner euro på spillerkjøp i løpet av Mourinhos første sommer. Tammy Abraham ble et godt kjøp, mens andre spillere som Eldor Shomurodov skuffet.

Fabrizio Romano melder at Danielle De Rossi er favoritten til å overta Roma.

Mourinho har en lang karriere bak seg i klubber som Chelsea, Real Madrid, Manchester United, Inter og Tottenham.