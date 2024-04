Dommer Mohammed Usman Aslam ble sendt til VAR-skjermen for å ta en nærmere titt på situasjonen.

Fire minutter etter at Bård Finne var lagt i bakken av keeper André Hansen, konkluderte dommeren med at avgjørelsen var riktig.

Minuttet senere lå ballen i mål etter et sikkert straffespark av Emil Kornvig.

– Jeg synes dette er god bruk av VAR. Til og med vi som sitter her synes at denne ikke er helt åpenbar. Han får muligheten til å gå ut og se. Han ser det han trenger å se og velger å stå for det, sier TV 2-ekspert Yaw Amankwah i FotballXtra.

Yaw Amankwah TV 2-ekspert

Den oppfatningen deler ikke kollega Jesper Mathisen.

– Forstår ikke hvorfor han skal ut å kikke på den. Berøringen er jo helt klar på reprisen, skriver fotballeksperten på X/Twitter.

I GRESSET: Bård Finne fikk straffespark etter å ha blitt lagt i bakken av André Hansen. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

Og flere kaster seg på i kommentarfeltet.

– Og det som kanskje er enda viktigere: Det er da ingenting som frikjenner André Hansen ut fra de bildene vi ser. HVORFOR skal han da se på?! spør BA-ekspert og tidligere Brann-spiller Jonas Grønner.

Dommerne har varslet at de skal ta i bruk skjermen oftere denne sesongen, men en slik avgjørelse skal etter reglementet kun gjøres om dersom det er en såkalt «clear and obvious» feil.

– Man trenger heller ikke ta doktorgrad i kroppsspråk for å se på reaksjonen til Hansen at dette er straffe, skriver tidligere Mjøndalen-spiller Mads Hansen.

Hva synes du om VAR-bruken? Riktig Feil Vet ikke

På tampen av kampen måtte André Hansen gi seg etter å ha fått en smell. Dermed måtte høyrebacken Casper Glenna ta på seg hanskene i de fem overtidsminuttene.

Kort tid etterpå doblet Aune Heggebø ledelsen. Glenna hadde hanskene på den, men klarte ikke å forhindre scoring.

Brann vant 2–0 og står med ti poeng etter fem kamper. De låner dermed tabelltoppen før Bodø/Glimt eller Molde overtar senere søndag kveld.