Tallene viser nemlig at Martin Ødegaard har betydelig færre ballberøringer i motstanderens sekstenmeter når han spiller på landslaget.

Faktisk har han over dobbelt så mange ballberøringer i motstanderens boks når han spiller for Arsenal.

Hvorfor er det sånn?

– Det kan være flere grunner. Jeg vil gjerne få det opp på landslaget også. Det er der jeg ønsker å være mest og der ting skjer, svarer Ødegaard da VG konfronterer ham med statistikken.

Statistikken viser Martin Ødegaard for Arsenal i Premier League denne sesongen sammenlignet med Martin Ødegaard for Norge i EM-kvalifiseringen. Sofascore henter tallene sine fra statistikktjenesten Opta. Foto: Sofascore

Landslagssjef Ståle Solbakken sier at han gjerne skulle sett Ødegaard enda oftere i skuddposisjoner, men påpeker:

– Martin var den som skapte flest sjanser – eller var innblandet i det – av samtlige i forrige EM-kvalik uansett gruppe, så det tyder jo på at han er ganske nære målet, svarer Ståle Solbakken på VGs spørsmål.

Ståle Solbakken Norges landslagssjef

Solbakken har referert til Ødegaard-statistikken flere ganger. Men stemmer den, egentlig?

På oppdrag fra VG har Sofascore tatt en titt på tallene til statistikktjenesten Opta:

På syv EM-kvalifiseringskamper noterte Norges landslagskaptein seg for ett mål og én målgivende pasning.

Martin Ødegaard skapte to store sjanser på syv kamper, begge i hjemmekampen mot Kypros. Det holder til en 62. plass.

I tillegg hadde han i gjennomsnitt én nøkkelpasning per kamp. Fire av de syv nøkkelpasningene kom i hjemmekampen mot Kypros. 150 spillere hadde flere pasninger som ledet til skudd i løpet av EM-kvalifiseringen.

I tre kamper mot Skottland og Spania (hjemme og borte), noterte Ødegaard seg kun for én nøkkelpasning i løpet av 270 minutter.

Ståle Solbakken og Martin Ødegaard i regn, snø og sludd på Ullevaal mandag.















Ødegaard peker på flere mulige forklaringer for at han ikke er like involvert i motstanderens 16-meter når han spiller for Norge.

Han nevner blant annet kampbilde, utgangsposisjon og at han må involvere seg mer i det oppbyggende spillet.

– Det handler om å komme seg høyt nok opp. Det handler om å være på riktig høyde, komme inn i boks og være farlig der. Det er små justeringer jeg kan gjøre for å være enda farligere.

Ekspertene er klare på at Ødegaards utfordring ligger hos lagkameratene.

– I Arsenal kan han stå med hvilepuls i de riktige posisjonene og bruke energien på å se rundt seg, orientere seg og ha det neste trekket klart fordi han vet at ballen kommer, sier Kristoffer Løkberg.

– Det er nok ubevisst, men han stoler ikke på lagkameratene i like stor grad og at de kan frakte ballen til ham i de farlige områdene. For å involvere seg i kampen kan han derfor ofte havne for bredt eller for lavt.

Kristoffer Løkberg Viking-spiller og NRKs landslagsekspert.

TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller er ikke i tvil om at mye av problemet ligger i at midtstopperne ikke er dyktige nok med ballen.

– Alt henger sammen. Det er jeg helt overbevist om. Det går veldig sømløst når Arsenal skal angripe langs bakken bakfra. Han bidrar med det viktigste og det han er best på. Det er det ikke like ofte han gjør for Norge, sier Stamsø Møller til VG.

– Vi har ikke vært gode nok i det oppbyggende spillet. Jeg så tegn til bedring med mot Tsjekkia med to dype midtbanespillere. Da gikk det mye bedre fordi midtstopperne slipper å bære ansvaret. Det var bedre da Patrick Berg og Sander Berge involverte seg slik at Leo Skiri Østigård og Andreas Hanche-Olsen slapp å være playmakere.

Simen Stamsø Møller Fotballekspert i TV 2.

Konfrontert med inntrykket av at stopperne i for liten grad evner å spille gode pasninger gjennom ledd, svarer landslagssjefen:

– Du bommer veldig, altså! Har du noe statistisk belegg på det? spør Solbakken overfor VG.

Svaret på det spørsmålet er delvis «ja»:

Riktignok viser ikke tallene hvor mange pasninger som går gjennom motstanderens ledd, men i løpet av hele EM-kvalifiseringen hadde Norge kun to nøkkelpasninger fra midtstopperne.

Kun stopperne til San Marino (én), Gibraltar og Albania (null) hadde færre nøkkelpasninger enn midtstopperne til Norge.

Konfrontert med disse tallene, svarer Solbakken:

– Det tror jeg at jeg må arrestere deg på. Vi kan finne ut av det sammen etterpå. Stefan Strandberg er topp fire i å spille gjennom ledd som midtstopper, sier Solbakken.

DISKUSJON: På treningsfeltet etter pressekonferansen fortsatte stopperdiskusjonen mellom landslagssjef Ståle Solbakken og VGs reporter. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Statistikken Ståle Solbakken viser til er trolig «pasninger fremover i banen».

Før de to siste kvalifiseringskampene mot Spania og Skottland, hvor Stefan Strandberg ikke spilte, var det kun Sveits-stopper Manuel Akanji (238) som hadde flere pasninger fremover enn Stefan Strandberg (231).

Akkurat denne statistikken sier imidlertid ingenting om hvorvidt pasningene går gjennom ledd eller ikke, kun at de går fremover i banen.

Men der Norge kun hadde to nøkkelpasninger fra stopperplass i løpet av hele kvalifiseringen, sto Akanji alene for seks nøkkelpasninger for Sveits.

I Premier League er det også Akanjis lag, Manchester City, som topper statistikken. Midtstopperne til City slår i snitt 2,02 nøkkelpasninger per kamp.

– Ødegaard har betydelig færre touch i boksen for Norge enn Arsenal, under halvparten. Kan det ikke være en sammenheng med at han må så dypt fordi man ikke klarer å gi ham ballen nærmere målet?

– Vi jobber litt med det, men Arsenal dominerer kraftig og er kanskje det beste laget på akkurat det. Vi vil gjerne ha Martin i scoringsposisjoner oftere. Det er jeg enig i. Men jeg synes både Patrick og Sander har vært gode til å ta tak i det, sier Solbakken til VG.

Statistikken viser de offensive statistikkene til de norske midtstopperne i EM-kvalifiseringen. Foto: Sofascore

I tirsdagens privatlandskamp mot Slovakia er det Kristoffer Vassbakk Ajer og Leo Skiri Østigård som danner Norges stopperpar, bekrefter Solbakken til TV 2.

– Jeg tror at Ajer har kanskje sin største styrke som midtstopper i å ta ballen frem. Hanche har forbedringspotensial der, mens Leo har blitt bedre og bedre. Du får ikke det ballinnehavet vi har på motstanderens halvdel hvis man ikke bringer ballen frem tid, og der synes jeg vi har hatt kjempefremgang.

Og hva mener Ødegaard selv om hvor viktig stoppernes rolle er for å frakte ballen til ham i gode posisjoner?

– Det er også en del av det. Det er et helhetsbilde. Vi er et lag og laget må fungere for å få det beste ut av alle sammen. Da må jeg prøve å finne min rolle, så må alle andre gjøre sitt. Det er små justeringer jeg kan gjøre, sier landslagskapteinen.