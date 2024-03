Tremila går i skøyting og er lørdag klokken 10.00.

Johaug har den siste tiden sagt en rekke ganger at hun vurderer comeback.

– Det er et steg på veien for å se hvordan formen er per dags dato, sier hun til NRK.

For en snau måned siden sa Johaug til NRK at hun vurderte å melde seg på til NM del to, som altså går til uken. Nå har hun tydeligvis bestemt seg.

Noen dager tidligere sa hun dette i et intervju med VG om et mulig comeback:

– Mange spør – og jeg spør meg selv også.

Hun fastslo at selv ektemannen Nils Jakob Hoff spurte.

Dette blir Johaugs første skirenn mot Norgeseliten siden NM del to i Harstad i slutten av mars 2022. Den gang tok hun gull på 30 km. Også den gang var det tremil fristil.

Den 3. mars gikk Therese Johaug et langrenn i Sveits.