Casper Ruud hadde i likhet med 4. runde kampen mot Gaël Monfils en dårlig start på kampen, men han ga etter hvert Amerikanske Tommy Paul god kamp i kvartfinalen i Masters 1000-turneringen.

Indian Wells i California i USA blir av mange omtalt som «den femte Grand Slam», på grunn av at det er turneringen med flest tilskuere utenom de fire største.

Nordmannen som er rangert på 9. plass på verdensrankingen slet stort med serven og ble brutt hele tre ganger i det første settet.

Tommy Paul som spiller på hjemmebane i Indian Wells sloknet litt i det neste settet og det utnyttet Ruud. Da var det hans tur til å overbevise. Amerikaneren som er nummer 17 på verdensrankingen var aldri i nærheten og vant kun ett game.

AGGRESSIV: Tommy Paul kom flere ganger opp til nettet og presset Casper Ruud. Foto: Mark J. Terrill / AP / NTB

Kampen gikk dermed til et avgjørende tredje sett. I Ruuds andre servegame fikk han problemer, litt marginer imot gjorde at Paul fikk brutt serven.

Det så mørkt da Ruud lå under med 1–4 i det siste settet, men så vartet han først opp med et godt servegame før han fulgte opp med et strålende returgame og gjorde at det plutselig sto 3–4.

– Ruud er så sterk her og presser virkelig Paul, sier tenniskommentator for TV 2, Christer Francke.

Men så kastet han det hele bort. I servegamet han skulle gjøre det til 4–4 hadde han flere upressede feil. Det gjorde at Paul fikk muligheten til å serve inn seieren på stillingen 5–3.

Ruud fikk flere muligheter til å holde liv i kampen, men til slutt klarte Paul å serve inn seieren. Det endte derfor med kvartfinale for Ruud.

I semifinalen møter Paul vinneren av Daniil Medvedev og Holger Rune.