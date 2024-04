– Jeg beklager å si det. Vi skulle vunnet begge kamper mot United, men vi gjorde det ikke. Det er vår feil, sier Liverpool-sjef Jürgen Klopp på pressekonferansen etter kamp.

2–2-resultatet mot erkerivalen Manchester United betyr at Arsenal tar over tabelltoppen på bedre målforskjell.

Klopp var hverken i ekstase eller langt nede etter kampen, men erkjenner at de ikke har råd til flere resultater som dette i kampen om ligatittelen.

– Det føles som et tap, sier kaptein Virgil van Dijk til BBC.

Ett poeng skiller tre lag og disse kampene gjenstår:

Men det kunne fort ha endt enda verre for Liverpool i det som tidvis var en fullkomment kaotisk kamp på Old Trafford.

Kobbie Mainoos kremmerhus til 2–1 for Manchester United så lenge ut til å påføre Liverpool et brutalt nederlag.

Og selv om Salah til slutt utlignet til 2–2, kan det hende ett poeng er to for lite når sesongen skal telles opp for Liverpool i gullkampen.

– De kaster bort fire poeng mot United, sier tidligere storspiller Bojan Djordjic hos Viaplay – og viser også til motsatt oppgjør denne sesongen. Det endte 0–0 på Anfield i desember, også en kamp der Liverpool hadde klart flest sjanser.

Hjemmelaget får i alle fall en solid takk fra både Arsenal og Manchester City etter søndagens poeng. Syv kamper gjenstår i det som blir et tittelrace for historiebøkene.

ETT POENG, MEN TO FOR LITE? Her har Mohamed Salah nettopp utlignet til 2–2 for Liverpool. Foto: PAUL ELLIS / AFP / NTB

Manchester United er inne i en blytung sesong for egen del. Men de slo Liverpool ut av FA-cupen med en dramatisk 4–3-seier her på Old Trafford for tre uker siden.

Og med søndagens resultat kan de bidra til at gutta fra Merseyside mister ligatittelen, også.

«Jürgen slår sprekker» runget fra hjemmefansen på stillingen 2–1 i annen omgang, da den tyske Liverpool-sjefen var i fyr og flamme på sidelinjen.

Men Liverpool spør seg nok hvordan de klarte å ikke vinne dette.

Luis Diaz sendte gjestene i føringen 1–0.

Han sto fryktelig alene på bakre stolpe da Darwin Nunez flikket et hjørnespark i hans retning.

Manchester United er det laget i hele ligaen som slipper til flest skudd, og også mot Liverpool var de gavmilde. Utover i første omgang ble det lettere og lettere for Liverpool å bare spasere gjennom hjemmelaget.

– United er så uorganisert i forsvar at det er vanskelig å begripe, skrev The Guardians Jamie Jackson på Twitter.

Og når man heller ikke er spesielt gode i angrep, ender man opp med den lite flatterende skuddstatistikken 0–14 (!) til pause.

Men ut av ingenting var Bruno Fernandes på rett sted da Jarell Quansah spilte en sløv pasning på tvers i starten av andre omgang.

Portugiseren skjøt på direkten fra drøye 40 meter og overrasket Caoimhin Kelleher i Liverpool-buret.

Og så: Kobbie Mainoos vanvittige 2–1-scoring, som snudde kampen for hjemmelaget, før Salah reddet poenget til slutt med 2–2.

– Jeg er veldig skuffet over at vi mistet en sikker seier. Vi mister syv poeng i ei uke vi burde hatt ni poeng. Men jeg er samtidig stolt av dette laget, sier Erik ten hag til Sky.