To runder før slutt er Vipers garantert å gå videre fra gruppespillet. I mars skal sørlendingene ut i en dobbeltkamp i jakten på kvartfinalebillett.

De to beste fra hver pulje går rett til kvartfinale, mens de fire neste tar seg til et innledende utslagsspill. Vipers har igjen kamper mot FTC Hungaria borte og Ikast hjemme. Metz og Esbjerg er de to beste i puljen.

Anna Vjakhireva ble toppscorer med sine syv mål, mens Tuva Ulsaker Høve hadde fire.

Sofie Börjesson hadde en redningsprosent på 50 på de ti skuddene hun fikk mot seg. Katrine Lunde hadde 20 prosent på 24 skudd.