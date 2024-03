Spørsmålet er om det er FIDE selv som er problemet – eller om det er deltakerne fra Russland og India i VM-kvalifiseringen (kandidatturneringen) for å kåre utfordrer til verdensmesteren. Turneringen skal gå i Toronto i Canada fra 3. til 22. april 2024.

– Beklageligvis har spillere fra ulike land over hele verden, som sendte inn visumsøknadene sine for flere måneder siden, ennå ikke fått noen oppdateringer om hvordan det går. Med bare én måned igjen til kandidatturneringen er det alvorlige bekymringer knyttet til om spillerne kommer til Toronto i tide, heter det i meldingen fra FIDE.

Det står ingenting om hvilke spillere som ikke har fått svar på visumsøknadene sine. Russeren Jan Nepomnjasjtsij og indierne R. Praggnanandhaa og Vidit Gujrati er blant de åtte som er kvalifiserte for turneringen.

– Det er oppsiktsvekkende at FIDE en måned før starten på en av årets viktigste turneringer går ut med en slik offentlig melding. Det virker nokså desperat og lite egnet for å oppnå resultater, fastslår Torstein Bae, sjakkekspert i NRK og VG.

Torstein Bae. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

– Så vet vi lite om hvilke spillere og land det dreier seg om. Jeg ser det spekuleres i at Canada og India har hatt et krevende forhold den siste tiden. Det er også nærliggende å tenke at det kan være utfordringer med visum for russiske spillere.

– Uansett hva som ligger bak er det åpenbart at FIDE er i trøbbel, i det som var en etterlengtet suksess med tanke på arrangørby, fortsetter Bae.

FIDE har flere ganger hatt trøbbel med å finne arrangørbyer til sine arrangementer.

Torstein Bae sier at det også kan være nettopp FIDE som er problemet:

– En kan også spekulere i om Canada ikke kun ser positivt på et slikt arrangement, sett hen til russisk lederskap i FIDE og temaet sanksjoner.

Det er tidligere russisk visestatsminister Arkadij Djorkovitsj som er president i FIDE.

Debatten rundt sanksjoner ble senest reist av både sjakklegenden og Putin-kritikeren Garri Kasparov og Magnus Carlsens trener Peter Heine Nielsen på X denne uken - med henvisning til at tidligere VM-utfordrer Sergej Karjakin for øyeblikket er på tur til de okkuperte områdene i Ukraina:

VG har forgjeves forsøkt å hente inn kommentar fra FIDE fredag kveld.