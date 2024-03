Tandrevold skjøt feilfritt på sprinten i amerikanske Soldier Hollow. Men det holdt likevel ikke mot franske Justine Braisaz-Bouchet, selv med en bom.

Braisaz-Bouchet gikk øverst på pallen på sprinten. Tandrevold endte på en annenplass i mål – 13 sekunder bak.

– Hun har slitt i høyden, og det er ikke noe enkelt for Ingrid å prestere i et slikt løp her. Fantastisk god start foran de rennene som gjenstår nå, sier TV 2-ekspert Ole Einar Bjørndalen om Tandrevold.

– Jeg er strålende fornøyd, sier Fossum-løperen selv til TV 2.

– Det var en skikkelig opptur i høyden. Jeg har gruet meg skikkelig til løpet. Dette løpet kunne bydd på alt som er forferdelig. Det er høyde og jeg har flyttet døgnet, og det er de tyngste forholdene. Så kom vinden i tillegg. Det er krevende, men desto mer fornøyd, fortsetter hun.

Forrige helg i Holmenkollen tok Tandrevold en seier og en fjerdeplass på hjemmebane.

Det var en stor opptur etter VM der det ble 27, 25, 34 og 10. plass individuelt.

Tandrevold er 89 poeng foran sammenlagttoer Braisaz-Bouchet i verdenscupen. En enkeltseier gir 90 poeng.

Karoline Knotten var også like skarp på skytebanen som Tandrevold, men det gikk litt saktere i løypen.

Hun er nummer fem i mål – 29 sekunder bak franske Lou Jeanmonnot på den siste pallplassen.

– Det er et fint løp av Karoline Knotten, sier TV 2-kommentator Ole Kristian Stoltenberg.

Juni Arnekleiv ødela ikke bare for sprintløpet fredag, men hun ødela også for den kommende jaktstarten.

Hun bommet én gang på liggende, mens hun bommet på samtlige blinker på stående skyting.

Tidligere fredag gikk de norske skiskytterherrene til topps på stafetten til tross for tre strafferunder på første etappe.