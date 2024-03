Søndag møtes Manchester City og Manchester United i Premier League-oppgjøret på Etihad Stadium.

Forrige tilsvarende oppgjør, i oktober 2022, scoret både Erling Braut Haaland og Phil Foden hat trick i et vilt oppgjør som endte med 6–3-seier til den blå delen av byen.

– Jeg har veldig liten selvtillit foran denne kampen, og det gjenspeiler selvtilliten Manchester United har før møtet med City, beskriver Dag Langerød til VG.

Han er redaktør i den norske supporterklubben til Manchester United, og erkjenner at det er lite tegn til endring i maktforholdet mellom de to gigantklubbene.

– Normalt forventer fansen at United skal angripe og vise hva de er gode for, men akkurat her blir alt akseptert så lenge vi får noe ut av det. City har ikke nødvendigvis feid lag av banen de siste ukene. Men er det noe Haaland og Foden har lyst til å gjøre i kamper som dette, så er det å herje og virkelig stikke kniven i oss, beskriver Langerød.

– Jevnt

Han påpeker også at det er et bortelag som mangler formsterke Rasmus Højlund, Luke Shaw og Lisandro Martínez.

Viaplay-ekspert Lars Tjærnås mener det likevel kan bli en jevn duell.

– Ja, faktisk. Det er en kamp som på mange måter bør kunne kamuflere de største svakhetene i laget og få frem styrkene til United blant annet kontringsevnen, sier Tjærnås til VG.

United-manageres seiersprosent Vis mer ↓ Erik ten Hag (99 kamper) 61,6 % Alex Ferguson (1500 kamper) 60,1 José Mourinho (144) 58,3 Ole Gunnar Solskjær (168) 54,8 Ernest Mangnall (373) 54,1 David Moyes (51) 52,9 Louis van Gaal (103) 52,4 Matt Busby (1141) 50,5 Ron Atkinson (292) 50,0 Tom Docherty (228) 46,9 Kilde: www.united.no

Dette derbyoppgjøret markerer at Ten Hag leder Manchester United for 100. gang. Selv om nederlenderen har en seiersprosent ingen forgjengere kan matche, så er det ikke akkurat lystige tider på Old Trafford.

1–2-tapet hjemme mot Fulham sist helg ble fulgt opp med en knepen 1–0-seier i FA-cupen mot Nottingham Forest i midtuken. Det sørger for at det fortsatt er håp om et trofé, men i kvartfinalen venter Liverpool.

Det å kvalifisere seg for neste sesongs Champions League vil uansett være det største oppnåelige målet, men akkurat nå er det åtte poeng opp til Aston Villa på fjerdeplass.

JAKTER TOPP FIRE: Erik ten Hag gestikulerer i FA-cupkampen mot Nottingham Forest i midtuken. Foto: Mike Egerton / Pa Photos / NTB

I sentrum for det hele står altså ten Hag, som nå går inn i avslutningsfasen av det som er hans andre sesong i Manchester United.

Det har vært turbulent, for å si det mildt. Seiersmessig troner den tidligere Ajax-sjefen over sine forgjengere, men likevel har det vært så tunge perioder at også jobben har stått i fare.

– Jeg tror han sitter trygt ut sesongen i alle fall, sier Tjærnås som mener ten Hag først og fremst har lykkes med å videreføre kontringsevnen i laget og gjøre det til en større trussel.

– Utad synes jeg også at han har lyktes med grensesetting som leder, og ta et oppgjør med ukultur, sier Tjærnås og tenker blant annet på avskjeden med Cristiano Ronaldo og disiplinærsakene med Jadon Sancho og Marcus Rashford.

Positiv Rooney

Også Wayne Rooney uttalte nylig til BBC at han tror ten Hag vil få mer tid til å bygge videre. Dersom det blir topp fire og Champions League vil det naturlig nok også hjelpe.

Champions League er et sentralt stikkord for hva ten Hag har lyktes med i jobben.

– Da de vant ligacupen i fjor var det det første trofeet siden 2016, og ikke minst ledet han det laget Ralf Rangnick mente trengte en «åpen hjerteoperasjon» til Champions League. De kom åtte poeng foran et Liverpool-lag som var selverklærte verdensmestere under Jürgen Klopp, sier Langerød syrlig.

– Klarer ten Hag å få dette laget til Champions League to år på rad er det uvanlig sett i lys av det som er prestert de siste årene, mener Langerød som også understreker at ten Hag skal ha mye av æren for at Alejandro Garnacho (19 år) og Kobbie Mainoo (18) har fått sine store gjennombrudd denne sesongen.

– Så har han stort sett vunnet i periodene med de beste spillerne tilgjengelig, men det er dessverre en del som taler negativt for jobben han har gjort også, mener Langerød.

Erik ten Hag Vis mer ↓ Født: 2. februar 1970 (54 år)

Nasjonalitet: Nederlandsk

Spillerkarriere: Twente, De Graafschap, Twente, RKC Waalwijk, Utrecht, Twente.

Managerkarriere: Go Ahead Eagles, Bayern München II, Utrecht, Ajax, Manchester United.

Vant ligaen tre ganger, og cupen to ganger, med Ajax

Tok over Manchester United i mai 2022. Ledet laget til seier i ligacupen forrige sesong, og tapte FA-cupfinalen mot Manchester City.

Har ledet Manchester United i 99 kamper i alle turneringer. 61 seirer, 11 uavgjorte og 27 tap. Målforskjell 166–119.

Han mener en rekke spillere har vist nedadgående kurver denne sesongen, og ramser opp Rashford, Bruno Fernandes, Christian Eriksen og Casemiro.

– I den første seriekampen ble United løpt over på midtbanen, og det har skjedd i flere kamper. Enten så har vi en manager som ikke klarer å adressere problemet – eller så har han spillere som ikke tar det til seg, mener Langerød.

Han trekker naturlig nok også frem flere av de dyre bomkjøpene – både før og etter at ten Hag «kom til makten».

– Han ville ha Anthony, en aldrende Casemiro og Mason Mount. Bare der har de blåst tre milliarder kroner og konsekvensen av pengebruken, som ten Hag også har bidratt til, har gjort at de er på grensen i forhold til «Financial Fair Play».

– Akkurat nå føler jeg at vi trenger et par forsvarere, en midtbanespiller og en spiss. Det er omtrent akkurat det samme som vi trengte da han kom inn, konkluderer Langerød.

Rent taktisk mener Tjærnås at Erik ten Hag ikke har klart å utvikle godt nok spill i etablert angrep og skape en gjenkjennelighet stilen.

– Han har også mislyktes med evnen til å forsvare seg i høyt og samtidig kompakt press. Dessuten har han og klubbledelsen feilet med for mange dyre kjøp.