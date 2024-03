Da havnet Alexis Mac Allister i gresset med store smerter etter å ha fått foten til Jéremy Doku i brystet i Citys 16-meter.

Dommer Michael Oliver blåste ikke straffespark – heller ikke etter at situasjonen ble sjekket med VAR. Oliver gikk heller aldri til TV-skjermen på indre bane for å finsjekke.

– Det er 100 prosent straffe, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp til Viaplay etter å ha sett situasjonen på nytt.

– Kanskje gjemmer de (dommerne og VAR) seg bak frasen om at det er ikke er «klart og tydelig», sier Klopp til BBC.

Sky Sports-ekspert Gary Neville og tidligere Premier League-dommer Mike Dean mener også at Mac Allister burde ha fått straffe.

– Doku er veldig heldig. Jeg trodde han var i trøbbel, sier tidligere Manchester United-back Neville.

– Jeg mener det er straffespark, konkluderer Dean på Sky Sports.

City-manager Pep Guardiola hevdet at han ikke hadde sett situasjonen og ønsket ikke å uttale seg etter kampslutt.

I Viaplays studio er ekspertene også samstemte om hendelsen.

– Vi har konkludert med at Mac Allister treffer ballen først, og da er det soleklar stempling rett i brystet. En kjempefeil av dommerteamet. Det er straffespark, sier tidligere Premier League-spiller Brede Hangeland.

Forklaringen fra VAR, ifølge Viaplay, er at dette oppfattes som en «uunngåelig kontakt».

– Et nytt begrep for meg. Det er ikke «uunngåelig», han kan ta ballen før han spretter. Han kan konkludere med at «dette ikke er min ball» og ikke løfte foten, mener Hangeland.

– Dommer (Michael) Oliver står kanskje litt skjult bak (Andrew) Robertson, det er vanskelig å si helt eksakt. De har det redskapet her, og når de da ikke tar seg tid til å se på det, er det en stor skandale. Her blir Liverpool snytt, sier Viaplay-ekspert Pål-André Helland.

Resultatet gjør at Arsenal topper Premier League-tabellen foran både Liverpool og City. Martin Ødegaards lag er à poeng med Liverpool, men foran på målforskjell og ett poeng bedre enn Erling Braut Haalands City.

John Stones sendte Manchester City i ledelsen etter en innøvd cornervariant midtveis ut i en førsteomgang som den regjerende seriemesteren dominerte.

Etter pause endret kampbildet seg totalt: Et energisk Liverpool-lag fikk City til å rakne. Det digitale urverket hadde akkurat bikket 46 minutter da Ederson felte Darwin Núñez innenfor 16-meteren etter et håpløst tilbakespill fra Nathan Aké.

Straffen var soleklar. Fra 11-metersmerket skrudde Mac Allister ballen i mål og satte ytterligere fyr på et allerede svært høylytt Anfield-publikum.

BRØLTE AV GLEDE: Manager Jürgen Klopp oppildnet Liverpool-publikumet. Foto: Carl Recine / Reuters

Like etterpå måtte Ederson ut med en skade som han pådro seg i straffesituasjonen.

Kampen var for lengst dramatisk. I minuttene som fulgte fortsatte Liverpool å kjøre over Haaland og lagkameratene. Diaz og Nunez hadde begge store sjanser, men keeperinnbytter Stefan Ortega Moreno reddet City.

I motsatt ende kjempet Haaland en tøff duell med blant andre Virgil van Dijk. Nordmannen kom bare til en eneste mulighet i løpet av matchen, da han dro seg fri fra Liverpool-kapteinen og skjøt midt på sisteskansen Caoimhin Kelleher.

På sidelinjen så Pep Guardiola laget sitt nærmest gå i oppløsning. 20 minutter før slutt tok City-manageren derfor et uvanlig grep. På assistentdommerens lystavle sto plutselig nummer 17.

Superstjernen Kevin De Bruyne ble byttet ut. Belgieren forsto knapt noen ting. Etter å ha blitt erstattet av Mateo Kovacic, fanget kameraene De Bruyne og Gurdiola diskutere på benken.

På banen fortsatte dramaet.

En oversikt statistikktjenesten Sofascore har utarbeidet for VG, viser at Citys startellever var langt mer erfaren enn Liverpools. Typer som Conor Bradley (20), Jarell Quansah (21) og Harvey Elliott (20) var imidlertid lenge blant de beste.

God var også Luis Diaz. Colombianeren var tidvis enorm med ballen i bena – bortsett fra rett foran mål. Mutters alene med keeper kunne han gitt Liverpool ledelsen 2–1 etter 62 minutter. Rett etterpå kastet han bort også en annen mulighet til å score.