Gigantisk keepertabbe da Viking forlenget utrolig seiersrekke: – Et idiotisk valg

(Lillestrøm - Viking 1–3) To perlemål og en kjempetabbe fra Mads Hedenstad Christiansen sørget for at Viking er à poeng med Bodø/Glimt etter sin niende strake seier i Eliteserien.