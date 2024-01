Udnes Weng comeback-klar etter ti måneder uten renn: – Følt meg som en arbeidsledig mosjonist

Store deler av det norske damelaget får stryk av Viaplays ekspert. Men nå melder sist sesongs verdenscupvinner seg til tjeneste igjen – og tenner et håp for et lag sulteforet på verdenscupseire.